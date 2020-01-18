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13 участков республиканских трасс остаются закрытыми в Казахстане

18 Января 2020 15:01
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13 участков республиканских трасс остаются закрытыми в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На настоящий момент 13 участков республиканских трасс закрыто 18 января 2020 года, передает МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы КЧС, в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения:

В Восточно-Казахстанской области на участках автодорог «Усть-Каменогорск-Шемонаиха -гр.РФ» (105-123 км г.Шемонаиха-гр.РФ), «Усть-Каменогорск-Семей» (10-198 км, с.Герасимовка-г.Семей), «Семей-гр.РФ» (3-113 км г.Семей-гр.РФ), «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» (15-105 км п.Глубокое-г.Шемонаиха), «Караганда-Аягоз-Бугаз» (447-941 км с.Малкельды-г.Аягоз-Богаз), «Семей-Кайнар» (8-266 км г.Семей–с.Кайнар), «Омск-Майкапчагай» (910-1002 км, с.Калбатау-с.Кокпекты).

В Карагандинской области на участке автодороги «Алматы-Екатеринбург» (1007-883 км, г.Караганда-п.Аксу-Аюлы).

В Павлодарской области на участках автодорог «Кызылорда-Павлодар» (1367-1135 км, п.Шидерты-граница Карагандинской обл.), «Калкаман-Баянаул-Ульяновск» (0-231 км., п.Калкаман-граница Карагндинской обл.).

При ухудшении погодных условий автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112.


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Ключевые слова: Происшествия, Погода, Дороги,
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