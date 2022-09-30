13 тысяч жителей Туркестанской области наказали за загрязнение мест общего пользования

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года более 13 тысяч жителей Туркестанской области наказали за загрязнение мест общего пользования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Помимо борьбы с уголовными правонарушениями, полицейские на постоянной основе проводят профилактическую работу по предупреждению правонарушений, связанных с загрязнением общественных мест. Со стороны жителей встречаются и те, кто равнодушно относиться к чистоте окружающей среды, выбрасывая мусор и отходы.

Так, с начала года полицейские области составили административные протоколы по статье 434-2 ч.1,2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования» в отношении 13 213 правонарушителей.

С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления стражи порядка выявили 609 фактов выброса мусора в общественных местах, 26 случаев бросания окурков, 249 – нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии, 131 факт попрошайничества, 105 – торговли в неустановленном месте и 109 нарушений правил благоустройства города.

По выявленным фактам правонарушители были привлечены к административной ответственности.

Фото: polisia.kz



