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    13 тысяч жителей Туркестанской области наказали за загрязнение мест общего пользования

    30 Сентября 2022, 00:59

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года более 13 тысяч жителей Туркестанской области наказали за загрязнение мест общего пользования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Помимо борьбы с уголовными правонарушениями, полицейские на постоянной основе проводят профилактическую работу по предупреждению правонарушений, связанных с загрязнением общественных мест. Со стороны жителей встречаются и те, кто равнодушно относиться к чистоте окружающей среды, выбрасывая мусор и отходы.

    Так, с начала года полицейские области составили административные протоколы по статье 434-2 ч.1,2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования» в отношении 13 213 правонарушителей.

    С помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления стражи порядка выявили 609 фактов выброса мусора в общественных местах, 26 случаев бросания окурков, 249 – нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии, 131 факт попрошайничества, 105 – торговли в неустановленном месте и 109 нарушений правил благоустройства города.

    По выявленным фактам правонарушители были привлечены к административной ответственности.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Экология Видео МВД РК
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