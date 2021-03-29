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    13:41, 29 Март 2021 | GMT +6

    13 тысяч превысило число инфицированных коронавирусом в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год число инфицированных коронавирусом составило 13 001 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметку в 13 тысяч регион перешагнул в минувшие сутки. Новых случаев инфицирования зарегистрировали 21. В том числе 11 случаев бессимптомного носительства.

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, больше всего инфицированных – шесть человек – зарегистрировали в Петропавловске. Остальные – в семи районах области.

    ПЦР-анализ на коронавирус в 18 человек отобрали по эпидемиологическим показаниям, у троих – с целью эпиднадзора.

    За сутки лаборатории области провели 936 ПЦР-исследований.

    Из 13 001 случаев инфицирования 406 относятся к завозным. Симптомы заболевания были у 8 093 человек, или 62% от общего числа.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество Статистика Правоохранительные органы Минздрав РК
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