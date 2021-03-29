13 тысяч превысило число инфицированных коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за год число инфицированных коронавирусом составило 13 001 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметку в 13 тысяч регион перешагнул в минувшие сутки. Новых случаев инфицирования зарегистрировали 21. В том числе 11 случаев бессимптомного носительства.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, больше всего инфицированных – шесть человек – зарегистрировали в Петропавловске. Остальные – в семи районах области.

ПЦР-анализ на коронавирус в 18 человек отобрали по эпидемиологическим показаниям, у троих – с целью эпиднадзора.

За сутки лаборатории области провели 936 ПЦР-исследований.

Из 13 001 случаев инфицирования 406 относятся к завозным. Симптомы заболевания были у 8 093 человек, или 62% от общего числа.