13 турпроектов намерены реализовать в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ближайшие 5 лет в Мангистауской области запланирована реализация 13 туристических проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В рамках государственной программы развития туристской отрасли Мангистауская область вошла в топ-10 перспективных туристских регионов республики. В настоящее время одним из перспективных направлений туризма в регионе определено развитие морского курорта, пляжного туризма на побережье Каспийского моря.

После поручения Елбасы в августе 2018 года о том, что Актау должен стать современным морским курортом, большое внимание было уделено развитию туризма и инженерно-транспортной инфраструктуры региона.

При поддержке Правительства Республики Казахстан в результате дальнейшего развития инфраструктуры у местных предпринимателей появились большие возможности для реализации новых туристских инициатив.

Благодаря активному развитию инженерно-транспортной инфраструктуры в июле 2020 года запущен Многофункциональный туристско-гостиничный комплекс «Rixos Water World Aktau» с объемом инвестиций более 60 млрд.тенге.

В ноябре 2020 года стартовал 2-й этап развития курортной зоны, в рамках которого реализуются крупные проекты Тетис Интернэшнл хаб (тематический парк, гольф-клуб, торговые ряды, отели), БиАй Груп (комплекс вилл и апартаментов Aktau Riviera) и корпорации «Bazis-A» (курортно-гостиничный комплекс AQUALINA RESORT).

В июле 2021 года был запущен тематический парк развлечений. До конца года будут запущены гольф-клуб, виллы и торговые ряды «Town Center», виллы, таунхаусы.

За период с 2004 по 2020 годы объем туристского потока (количество обслуженных мест размещения посетителей) составил более 2,5 млн. человек, в том числе порядка 2 млн. человек – резиденты страны (показатель уровня внутреннего туризма), остальные более 500 тысяч человек – иностранные туристы (въездной туризм).

По итогам 1 полугодия 2021 года количество посетителей (по официальным статистическим сведениям) составило 139 тысяч человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросло в 3,1 раза (январь-июнь 2020 года – 45 тысяч человек).

«Немаловажным направлением в структуре туристического продукта также являются развитие экологического туризма, сакрального, культурного туризма, а также водные развлечения. В целом, по отрасли туризма в регионе в период 2021-2025 годы запланирована реализация 13 проектов на общую сумму свыше 300 млрд. тенге с созданием более тысячи рабочих мест. С участием местных компаний в период 2022-2024 годы планируется реализация 8 проектов. Прорабатывается реализация новых инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса. Отмечу, что акиматом области на постоянном контроле держатся исполнение поручений вышестоящего руководства касательно принятия дальнейших мер по развитию туризма», - сказал заместитель акима области Бекбол Орынбасаров.