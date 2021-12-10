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13 туристских проектов реализуют в  Мангистауской области до 2025 года

10 Декабря 2021 19:25
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13 туристских проектов реализуют в  Мангистауской области до 2025 года

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области до 2025 года запланирована реализация 13 проектов на общую сумму свыше 300 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ».

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По словам руководителя управления по инвестициям и развитию туризма Мангистауской области Венеры Мустапаевой, с помощью этих 13 проектов планируется создать более тысячи рабочих мест.

«В этом году в Мангистау реализовано несколько проектов на территории теплого пляжа. Это тематический парк развлечений, торговые ряды «Town Center», Гольф-клуб, комплекс вилл и апартаментов. В 2022-2024 гг. на 70 млрд. тенге Тупкараганском районе планируется реализовать визит - центр «Сартас», расширение гостиничного комплекса «Достар», «Фламинго Резорт», «Assyl Aktau», оздоровительный комплекс «Нур» и другие», - сказала Венера Мустапаева.

Также в ближайшее время планируется начать строительство еще нескольких крупных гостиниц на территории города.

​В рамках государственной программы развития туристской отрасли Мангистауская область вошла в топ-10 перспективных туристских регионов республики. За 9 месяцев текущего года регион посетили более 220 тысяч туристов. Показатель вырос в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом.

По словам руководителя управления, туристов особенно интересует Каспийское море. Поэтому развитие пляжного туризма находится в центре внимания.

«В регионе более десятка пляжей. К услугам гостей аквапарк с развлекательными видами, водные аттракционы, морские прогулки (яхты гидроциклы, катамараны). Развиваются виндсерфинг, каякинг, кайтинг, сапбординг, флайбординг. Также интерес у туристов вызывает подводное плавание и рыбалка», - отметила руководитель управления по инвестициям и развитию туризма Мангистауской области Венера Мустапаева.


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#Туризм   #Мангистауская область  
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Автор:

Аида Абулханова

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