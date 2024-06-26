13 тысяч казахстанцев признаны банкротами

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов озвучил статистические данные по объявлению казахстанцев банкротами, которое ведется с 3 марта 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Процедура внесудебного банкротства: поступило 101 987 заявлений; на рассмотрении органов госдоходов находится 1 480 заявлений; процедура проводится в отношении 6 591 гражданина; прекращена процедура по 1 678 гражданам; признаны банкротами 12 977 граждан, на сумму 27,3 млрд тенге, в том числе - 1 195 граждан - получатели адресной социальной помощи с задолженностью 1,4 млрд тенге; 6 427 граждан признаны банкротами по обязательствам, которые не исполняются более 5-ти лет, по ним списано более 18 млрд тенге, - сказал Ержан Биржанов в СЦК.

По его словам, отказано в применении по 79 261 заявлению.

Причинами отказа служит несоответствие критериям процедуры банкротства, в частности: - 61 027 (или 77%) из-за отсутствия просрочки 12 месяцев (были частичные платежи); - 37 250 (или 47%) – отсутствие кредиторов в списке финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство; - 34 787 (или 44%) - наличие имущества; - 25 236 (или 32%) - отсутствие документа, подтверждающего факт проведения урегулирования с кредитором; - 7 925 (или 10%) - превышает порог задолженности в сумме 1600 МРП.