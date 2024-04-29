13 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит данную работу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 22 475 заявок.

По состоянию на 29 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 13 259 семей на сумму более 4,8 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 278 млн тенге.

На сегодняшний день в пострадавших регионах обследованы 3 956 жилых домов, по 2 649 объектам проведена оценка.

Более 670 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 524 домах.

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.