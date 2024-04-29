РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:16, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    13 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

    тенге
    Фото: gov.kz

    В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит данную работу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 22 475 заявок.

    По состоянию на 29 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 13 259 семей на сумму более 4,8 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 278 млн тенге.

    На сегодняшний день в пострадавших регионах обследованы 3 956 жилых домов, по 2 649 объектам проведена оценка.

    Более 670 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 524 домах.

    Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

    13 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков
    Фото: Правительство РК
    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Компенсация Паводки в Казахстане Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!