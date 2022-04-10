08:00, 10 Апрель 2022 | GMT +6
13 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 292 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 4,
в городе Алматы – 6,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 0,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 0.