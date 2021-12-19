13 случаев ковидной пневмонии зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17.12.2021 г. зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 83632, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75871.