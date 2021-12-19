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13 случаев ковидной пневмонии зафиксировали в Казахстане

19 Декабря 2021 09:29
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13 случаев ковидной пневмонии зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17.12.2021 г. зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано заболевших – 83632, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75871.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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