13 случаев коронавируса зарегистрированы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Двое из заболевших прибыли в Павлодар из Нур-Султана и Шымкента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«COVID-19 подтверждён у семерых мужчин, 1957, 1960, 1988, 1992, 1991, 1990, 1995 годов рождения, и у шестерых женщин, 1964, 1968, 1973, 1974, 1975, 1988 годов рождения. Двенадцать из числа заболевших проживают в Павлодаре и один - в сельской зоне Павлодара - посёлке Кенжеколь», - сообщили в межведомственной комиссии по противодействию COVID-19.

У заболевших были высокая температуры тела, кашель, слабость, боль в горле. Десять пациентов проходили обследование как контактные с людьми, у которых ранее выявили КВИ, по месту работы и по месту жительства.

«Двое из числа заболевших прибыли в областной центр из городов Нур-Султан и Шымкент. Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19», - добавили в МВК.

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар Павлодара, их состояние оценивается как удовлетворительное, людей лечат по утверждённому протоколу. Круг контактных лиц установлен.

«Проведена заключительная дезинфекция в очагах, противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются. По состоянию на 17 июня в Павлодарской области зарегистрировано 437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - добавили в комиссии.