Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

13 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Алла Серикбаева
13 Сентября 2022, 07:00
13 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1930 году на базе военного склада № 4 была создана воинская часть № 44859 Вооруженных сил Казахстана. В годы Второй мировой войны и оказания интернациональной помощи Афганистану она принимала на хранение с заводов-изготовителей готовую военную продукцию и бесперебойно отправляла на фронт эшелоны с боеприпасами. Сегодня здесь создана единственная в Казахстане лаборатория контроля по испытанию боеприпасов и порохов, запущен цех по испытанию зенитных управляемых ракет.

В 2007 году в Астане состоялась церемония присвоения школе-лицею № 50 имени легендарного Райымбека батыра.

Райымбек батыр (1705-1785) - великий казахский батыр XVIII века, сын Туке, внук прославленного Хангельды батыра из рода Албан Старшего жуза, легендарный эпический борец за свободу казахов от джунгарских захватчиков, освободивший Семиречье. За храбрость Абылай-хан назначил Райымбека одним из своих полководцев.

В 2012 году в столице в ходе телемоста «Астана - поселок Улкен» президенты Казахстана и Южной Кореи Нурсултан Назарбаев и Ли Мен Бак дали старт строительству первого модуля Балхашской ТЭС и подписали капсулу, которую заложили на месте строительства будущей теплоэлектростанции.

Соглашение о строительстве Балхашской ТЭС подписано между АО «Самрук-Энерго» (АО «Балхашская ТЭС» входит в состав АО «Самрук-Энерго») и корейскими компаниями KEPCO и Samsung Corporation.

В 2013 году в завершение работы 13-го заседания Совета глав государств ШОС президенты Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также Председатель КНР подписали Бишкекскую декларацию.

В данном документе отражена приверженность государств-членов ШОС взаимодействию на основе принципов и положений Хартии ШОС и других документов Шанхайской организации сотрудничества.

В 2016 году в Казахстане было создано Министерство по делам религий и гражданского общества - центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий полномочия в сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания; взаимодействия государства и гражданского сектора; молодежной политики.

В 2016 году в селе Теренколь Павлодарской области открыли памятник погибшим на службе капитанам полиции Ахметкалы Тезекпаеву и Фариду Какабаеву.

Заместитель начальника Качирского РОВД капитан милиции Ахметкалы Тезекбаев погиб в ночь на 1 августа 1997 года. Один из подозреваемых, которых Ахметкалы должен был доставить в районный отдел полиции, внезапно выстрелил полицейскому в спину из обреза. Участковый инспектор полиции Качирского РОВД, капитан полиции Фарид Какабаев погиб 26 июля 2008 года. Находясь в отпуске, он получил сообщение о массовой драке и стал преследовать одного из ее активных участников. Преступник попытался убежать по пожарной лестнице и скинул на голову полицейскому бетонную плиту.

В 2016 году команда визажистов из Казахстана завоевала Золотой кубок чемпионата Европы по макияжу OMC Europe Cup 2016. Сборная Казахстана по визажу во главе с абсолютной чемпионкой мира Викторией Станевич стала лучшей в Европе. Преподаватели Академии макияжа Виктория Станевич, Марина Басова и Елена Ушакова завоевали пять призовых мест и вывели команду в лидеры турнира.

В 2018 году в Государственный Герб Республики Казахстан были внесены изменения в части написания слова «Қазақстан» на латинской графике «QAZAQSTAN» по всему тексту стандарта.

Изменение разработано рабочей группой в соответствии с Указом Президента Нурсултана Назарбаева «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».

В 2019 году в выставочном зале Музея анатолийских цивилизаций в столице Турецкой Республики Анкаре открылась выставка Национального музея Республики Казахстан «Великая степь: история и культура».

Национальный музей Республики Казахстан объявил международное турне «Шествие Золотого человека по музеям мира». В рамках этого масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи, Татарстана, Узбекистана и Северной Македонии.

В 2019 году заместитель главы администрации города Байконура Ирина Назарова в присутствии делегации Казкосмоса вручила медаль «Город и космодром Байконур» собственному корреспонденту Международного информационного агентства «Казинформ» Саре Нургалиевой, которой она отмечена за активную деятельность по популяризации достижений города и космодрома Байконур, многолетнее плодотворное сотрудничество с администрацией города Байконура.

В 2021 году камерный зал театра в «Астана Опера» стал носить имя великой Куляш Байсеитовой. В честь этого знаменательного события в театре прошел концерт «Қазақтың бұлбұлы».

Камерный зал «Астана Опера» - престижная концертная площадка страны, на которой стремятся выступать многие музыканты. Этот зал является носителем традиций казахской и мировой музыкальной культуры, хранящий классическое наследие и реализующий духовные запросы обновляющегося казахстанского общества. На этой сцене выступали и выступают прославленные артисты не только Казахстана, но и всего мира.

В 2021 году впервые за 61-летнюю историю на одном из самых престижных культурных фестивалей Аргентины был представлен Казахстан. Это событие стало возможным благодаря усилиям фан-клуба Димаша из Аргентины La Era Dimash (LED), а также при поддержке консульства Казахстана в городе Росарио и его почетного консула Густаво Гутьерреса.

Члены La Era Dimash организовали специальную программу, которая познакомила гостей с музыкой, культурой и пейзажами Казахстана. На фестивале были представлены два видеоролика: композиция «Ер Туран» в исполнении этногруппы «Туран» и песня «Samaltau» Димаша Кудайбергена.

В 2021 году олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер велокоманды «Астана», стал лучшим в своей возрастной группе на Ironman 70.3 в Ницце. Он преодолел дистанцию (плавание, велоэтап и бег) за 4 часа 55 минут и 22 секунды.


История Казахстана   Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной