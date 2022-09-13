13 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1930 году на базе военного склада № 4 была создана воинская часть № 44859 Вооруженных сил Казахстана. В годы Второй мировой войны и оказания интернациональной помощи Афганистану она принимала на хранение с заводов-изготовителей готовую военную продукцию и бесперебойно отправляла на фронт эшелоны с боеприпасами. Сегодня здесь создана единственная в Казахстане лаборатория контроля по испытанию боеприпасов и порохов, запущен цех по испытанию зенитных управляемых ракет.

В 2007 году в Астане состоялась церемония присвоения школе-лицею № 50 имени легендарного Райымбека батыра.

Райымбек батыр (1705-1785) - великий казахский батыр XVIII века, сын Туке, внук прославленного Хангельды батыра из рода Албан Старшего жуза, легендарный эпический борец за свободу казахов от джунгарских захватчиков, освободивший Семиречье. За храбрость Абылай-хан назначил Райымбека одним из своих полководцев.

В 2012 году в столице в ходе телемоста «Астана - поселок Улкен» президенты Казахстана и Южной Кореи Нурсултан Назарбаев и Ли Мен Бак дали старт строительству первого модуля Балхашской ТЭС и подписали капсулу, которую заложили на месте строительства будущей теплоэлектростанции.

Соглашение о строительстве Балхашской ТЭС подписано между АО «Самрук-Энерго» (АО «Балхашская ТЭС» входит в состав АО «Самрук-Энерго») и корейскими компаниями KEPCO и Samsung Corporation.

В 2013 году в завершение работы 13-го заседания Совета глав государств ШОС президенты Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также Председатель КНР подписали Бишкекскую декларацию.

В данном документе отражена приверженность государств-членов ШОС взаимодействию на основе принципов и положений Хартии ШОС и других документов Шанхайской организации сотрудничества.

В 2016 году в Казахстане было создано Министерство по делам религий и гражданского общества - центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий полномочия в сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания; взаимодействия государства и гражданского сектора; молодежной политики.

В 2016 году в селе Теренколь Павлодарской области открыли памятник погибшим на службе капитанам полиции Ахметкалы Тезекпаеву и Фариду Какабаеву.

Заместитель начальника Качирского РОВД капитан милиции Ахметкалы Тезекбаев погиб в ночь на 1 августа 1997 года. Один из подозреваемых, которых Ахметкалы должен был доставить в районный отдел полиции, внезапно выстрелил полицейскому в спину из обреза. Участковый инспектор полиции Качирского РОВД, капитан полиции Фарид Какабаев погиб 26 июля 2008 года. Находясь в отпуске, он получил сообщение о массовой драке и стал преследовать одного из ее активных участников. Преступник попытался убежать по пожарной лестнице и скинул на голову полицейскому бетонную плиту.

В 2016 году команда визажистов из Казахстана завоевала Золотой кубок чемпионата Европы по макияжу OMC Europe Cup 2016. Сборная Казахстана по визажу во главе с абсолютной чемпионкой мира Викторией Станевич стала лучшей в Европе. Преподаватели Академии макияжа Виктория Станевич, Марина Басова и Елена Ушакова завоевали пять призовых мест и вывели команду в лидеры турнира.

В 2018 году в Государственный Герб Республики Казахстан были внесены изменения в части написания слова «Қазақстан» на латинской графике «QAZAQSTAN» по всему тексту стандарта.

Изменение разработано рабочей группой в соответствии с Указом Президента Нурсултана Назарбаева «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».

В 2019 году в выставочном зале Музея анатолийских цивилизаций в столице Турецкой Республики Анкаре открылась выставка Национального музея Республики Казахстан «Великая степь: история и культура».

Национальный музей Республики Казахстан объявил международное турне «Шествие Золотого человека по музеям мира». В рамках этого масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи, Татарстана, Узбекистана и Северной Македонии.

В 2019 году заместитель главы администрации города Байконура Ирина Назарова в присутствии делегации Казкосмоса вручила медаль «Город и космодром Байконур» собственному корреспонденту Международного информационного агентства «Казинформ» Саре Нургалиевой, которой она отмечена за активную деятельность по популяризации достижений города и космодрома Байконур, многолетнее плодотворное сотрудничество с администрацией города Байконура.

В 2021 году камерный зал театра в «Астана Опера» стал носить имя великой Куляш Байсеитовой. В честь этого знаменательного события в театре прошел концерт «Қазақтың бұлбұлы».

Камерный зал «Астана Опера» - престижная концертная площадка страны, на которой стремятся выступать многие музыканты. Этот зал является носителем традиций казахской и мировой музыкальной культуры, хранящий классическое наследие и реализующий духовные запросы обновляющегося казахстанского общества. На этой сцене выступали и выступают прославленные артисты не только Казахстана, но и всего мира.

В 2021 году впервые за 61-летнюю историю на одном из самых престижных культурных фестивалей Аргентины был представлен Казахстан. Это событие стало возможным благодаря усилиям фан-клуба Димаша из Аргентины La Era Dimash (LED), а также при поддержке консульства Казахстана в городе Росарио и его почетного консула Густаво Гутьерреса.

Члены La Era Dimash организовали специальную программу, которая познакомила гостей с музыкой, культурой и пейзажами Казахстана. На фестивале были представлены два видеоролика: композиция «Ер Туран» в исполнении этногруппы «Туран» и песня «Samaltau» Димаша Кудайбергена.

В 2021 году олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер велокоманды «Астана», стал лучшим в своей возрастной группе на Ironman 70.3 в Ницце. Он преодолел дистанцию (плавание, велоэтап и бег) за 4 часа 55 минут и 22 секунды.