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13 семей получили жильё от благотворительного фонда в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
16 Июля 2021, 20:03
13 семей получили жильё от благотворительного фонда в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала этого года в рамках проекта «Ел үлесі – пәтерге!» в Карагандинской области 13 семей получили жильё, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благотворительный фонд «Зекет» при Духовном управлении мусульман Казахстана купил квартиры и дома для нуждающихся и многодетных семей, а также семей, воспитывающих особенных детей.

«Нам поступают заявки от малообеспеченных семей. После этого наша комиссия проверяет, на самом ли деле эти люди нуждаются в жилье. А затем мы начинаем подбирать квартиры. Недавно обеспечили жильём семью в Каражале. Такие добрые дела будем продолжать и дальше», – сказал представитель благотворительного фонда «Зекет» в Карагандинской области Мухит Джаримбетов.

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Напомним, проект «Ел үлесі – пәтерге!» основан в 2018 году. Его цель – покупка жилья для малообеспеченных семей с помощью пожертвований. В рамках этого проекта в республике жильём обеспечено уже более 400 семей.

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