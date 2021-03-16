13 сел остаются без подъездных путей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в зимний период спасатели отправили 87 сообщений о шторме и 28 раз принимали решение о закрытии дорог республиканского, областного и местного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов отметил, что несмотря на предупреждения люди выезжали за пределы населенных пунктов.

«Проводили спасательные работы, поиски людей. Жертв нет. Во многих районах области эвакуировали из заблокированных снегом сел людей, которым требовалась медицинская помощь. 11 марта из Новоишимки в Сергеевку доставили мужчину, которому требовался гемодиализ. В этот же день из села Молодогвардейское в Возвышенскую больницу доставили двух мужчин. В Мамлютском и Есильском районе периодически отключалась электроэнергия. Аварийные службы отработали. Электроснабжение восстановили», - рассказал М.Кангужинов.

С 5-го по 12-е марта в области не прекращались бураны. С пятого марта был развернут оперативный штаб. Работали спасатели круглосуточно.

На учет по области взяты 396 снегозаносимых участков протяженностью свыше одной тысячи километров. Для размещения людей подготовили 300 пунктов обогрева, активно они использовались в Тайыншинском, Айыртауском, им. Г.Мусрепова

По области на зимний период подготовили более одной тысячи единиц техники. Большое количество осадков, особенно в отдаленных пунктах, создавало проблемы при очистке дорог. На 15 марта без подъездных путей остаются 13 сел области. В ближайшие два дня работы по очистке дорог завершат.

В ближайшие выходные ожидается антициклон с осадками и порывистым ветром. Спасатели рекомендуют не планировать на эти дни поездки на дальние расстояния.