13 преступных групп обезвредили полицейские Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Отчетная встреча начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова с населением региона прошла в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Пользователи социальных сетей могли услышать озвученные главой жамбылского гарнизона в прямом эфире на официальных страницах департамента полиции Жамбылской области основные показатели работы полицейских.

«За четыре месяца этого года удалось добиться снижения общего количества зарегистрированных преступлений на 34,9%. При этом количество краж снизилось на 46.8%, грабежей на 18,

5%, разбоев на 60%, хулиганств на 21,2% и фактов скотокрадства на 14,6%», - сказал генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

Спикер отметил, что с начала года было задержано семь преступных групп из 44 человек, совершавших квартирные кражи, и шесть преступных групп в общем количестве 28 человек за кражи скота.

«Наблюдается снижение на 49% преступлений, совершенных несовершеннолетними, - продолжил главой жамбылского гарнизона. - За нахождение несовершеннолетних вне жилища в ночное время к административной ответственности привлечено более 4,5 тысячи родителей, за продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21-летнего возраста, к административной ответственности привлечено 94 продавца и предпринимателя».

Департаментом постоянно обеспечивается мониторинг сети интернет, в результате принимаемых мер заблокирован 21 сайт с рекламой синтетических наркотиков. Всего за четыре месяца выявлено 191 уголовное правонарушение, связанное с наркотиками, отметил Жанат Сулейменов.

Начальник департамента полиции Жамбылской области ответил на вопросы, поступавшие от жителей области в прямом эфире социальных сетей.

Во время онлайн-трансляции в прямой эфир через аккаунт своего внука вышел 88-летний пенсионер Сейдимхан Тилеукулов, который хотел лично поблагодарить Жаната Сулейменова за подаренный ему слуховой аппарат.

В завершение встречи Жанат Сулейменов выразил благодарность жителям области за обратную связь и пообещал, что ни одно обращение граждан не останется без внимания, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, на днях вопрос обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью обсуждался в Таразе на заседании в облакимате под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева и прокурора области Нургалыма Абдирова. Было отмечено снижение уровня преступности в регионе с начала года, чему способствовали меры профилактического характера, применение к нарушителям административных мер.