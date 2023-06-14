13 пенсионеров обманули телефонные мошенники в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Телефонных мошенников задержали костанайские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За последние два месяца на территории Костанайской области зарегистрировано 13 фактов мошенничеств, совершенных путем звонков неустановленными лицами, которые сообщали потерпевшим преклонного возраста, что их близкие родственники попали в ДТП или больницу. После чего мошенники представлялись сотрудниками полиции либо их родственниками и требовали денежные средства за положительный результат в решении их вопроса.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области совместно с Северным отделом УП Костаная установили личности подозреваемых в мошенничествах лиц.

«Нами были установлены личности подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, это 6 молодых людей. Группы действовали по инструкции своих посредников и забирали денежные средства у жертв, под предлогом решения вопроса с правоохранительными органами за допущенное ДТП либо лечение в медучреждениях. Таким образом, было установлено, что от рук мошенников пострадали 13 пенсионеров, которые лишились более 40 млн тенге», – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Полицейские задержали группу мошенников на месте преступления, в момент получения денежных средств, в сумме 31 тысячи долларов США. Начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 «Мошенничество, совершенное неоднократно».