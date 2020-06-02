13 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией перевели из реанимации в обычное отделение: в городе Нур-Султан - 3, городе Алматы - 1, городе Шымкент - 2, Павлодарской области - 2, Атырауской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Жамбылской области – 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.

Всего по Казахстану 194 пациента переведены из реанимации в профильное отделение:

г. Нур-Султан - 45,

г. Алматы - 32,

Алматинской области - 3,

Карагандинской области – 14,

Атырауской области – 20,

г. Шымкент- 30,

Кызылординской области - 11,

Западно-Казахстанской области - 7,

Павлодарской области – 6,

Мангистауской области – 8,

Восточно-Казахстанской области – 1,

Туркестанской области – 2,

Актюбинской области – 1,

Жамбылской области – 14.