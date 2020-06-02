13 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией перевели из реанимации в обычное отделение: в городе Нур-Султан - 3, городе Алматы - 1, городе Шымкент - 2, Павлодарской области - 2, Атырауской области - 3, Западно-Казахстанской области - 1, Жамбылской области – 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.
Всего по Казахстану 194 пациента переведены из реанимации в профильное отделение:
г. Нур-Султан - 45,
г. Алматы - 32,
Алматинской области - 3,
Карагандинской области – 14,
Атырауской области – 20,
г. Шымкент- 30,
Кызылординской области - 11,
Западно-Казахстанской области - 7,
Павлодарской области – 6,
Мангистауской области – 8,
Восточно-Казахстанской области – 1,
Туркестанской области – 2,
Актюбинской области – 1,
Жамбылской области – 14.
- Нарушения в крупном торговом доме выявили в Алматы
- 21 сотрудник скорой помощи заразился коронавирусом в Алматы: проводится расследование
- Вопросы безопасности и соблюдения саннорм обсудили в акимате Нур-Султана
- Две беременные женщины заболели коронавирусом в Жамбылской области
- Индия вышла на седьмое место в мире по числу заболевших коронавирусом
- Итальянцу, потерявшему легкие из-за коронавируса, пересадили новые
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана