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    16:36, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    13 объектов серого майнинга выявлено в ходе проверок – Минэнерго РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальными департаментами Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан на основании обращений АО «KEGOC» было проведено 11 внеплановых проверок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    По результатам проверок, в Жамбылской области было выявлено 12 объектов «серого майнинга» и один объект «серого майнинга» в Павлодарской области. По результатам контрольных мероприятий, проведенных Территориальными департаментами все 13 объектов, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу с суммарной мощностью 128,3 МВт были отключены.

    Теги:
    Минэнерго РК Жамбылская область Общество Павлодарская область
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