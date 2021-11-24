13 объектов серого майнинга выявлено в ходе проверок – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Территориальными департаментами Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан на основании обращений АО «KEGOC» было проведено 11 внеплановых проверок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

По результатам проверок, в Жамбылской области было выявлено 12 объектов «серого майнинга» и один объект «серого майнинга» в Павлодарской области. По результатам контрольных мероприятий, проведенных Территориальными департаментами все 13 объектов, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу с суммарной мощностью 128,3 МВт были отключены.