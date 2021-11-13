13 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1957) родился- вице-президент Международной федерации тенниса.

Родился в г. Атырау. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1981).

Трудовая деятельность: преподаватель Алма-Атинского института народного хозяйства (1981-1982); старший инспектор Алма-Атинского горторга (1982-1983); заместитель директора, директор гастронома «Юбилейный» г. Алма-Ата (1983-1985); директор Ауэзовского райпищеторга г. Алма-Ата (1985-1986); заместитель председателя Ауэзовского райисполкома г. Алма-Ата (1986-1990); начальник отдела, управления ГКЭС, МВЭС РК (1990-1992); генеральный директор Казахского торгового дома в Австрии (1992-1993); заместитель министра внешнеэкономических связей РК (1993-1994); первый заместитель министра промышленности и торговли РК (1994-11995); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (1995-1996); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Швейцарии, постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в г. Женева (1996-1999); помощник Президента РК по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам (1999-2003); секретарь Совета безопасности РК (2003-2006); президент Федерации тенниса Республики Казахстан (с 2007 года); управляющий делами Президента РК (2006-2008); внештатный советник Президента РК (2008-2010); специальный представитель Президента РК по вопросам сотрудничества с Кыргызской Республикой (2010-2013).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2002), «Достық» 2-й ст. (2014), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев» (2007), медалями.

назад (1960) родился- вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-строитель (1982); Карагандинский государственный университет (1993); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, экономист (2005).

Трудовая деятельность: прораб строительно-монтажного участка воинской части (1983-1984); инструктор райкома, командир областного штаба студенческих строительных отрядов (1984-1991); руководитель ряда коммерческих структур (1991-2001); заместитель председателя областного объединения «Казагропромтехника» (1993-1995); начальник Карагандинского областного управления автомобильных дорог (2001-2004); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (2004-2005); председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005-2006); заместитель акима Карагандинской области (02.2006-05.2006); первый заместитель акима Карагандинской области (2006); председатель правления СПК «Сары Арка» (2009-2010); вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2010-2011); министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2011-2012); председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (2014-2015); вице-президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2015-2016); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

назад (1973) родилась- заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Родилась в Карагандинской области. Окончила Саранское педагогическое училище (1992), Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).

Трудовая деятельность: главный эксперт комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2008); главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии Премьер-Министра РК (2008-2012); заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК (2012-2016); председатель комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2018); вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (2018-2019); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

назад (1979) родился- заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Чирчик Ташкентской области. Окончил Университет «Туран Астана» (2011); Казахский университет технологии и бизнеса (2016).

Трудовая деятельность: официант дома приемов «Салтанат Сарайы» РГП «Дирекция государственных резиденций» управления делами Президента РК (2002-2004); официант столовой № 1 РГП «Дирекция государственных резиденций» управления делами Президента РК (2004-2005); официант столовой резиденции «Акорда» РГП «Дирекция государственных резиденций» управления делами Президента РК (2005-2012); метрдотель столовой № 1 РГП «Дирекция государственных резиденций» управления делами Президента РК, метрдотель резиденции «Кызылжар» РГП «Караоткел» управления делами Президента РК (2012-2013); директор РГП «Караоткел» управления делами Президента РК (2013-2017); заместитель директора РГП «Дирекция государственных резиденций» управления делами Президента РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.