13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты. Дату образования нынешние войска Вооружённых сил Казахстана исторически связывают с появлением первой химической службы в 1918 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В августе 1992 года химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты.

Войска РХБЗ способны решать задачи, связанные с защитой личного состава Вооружённых сил и гражданского населения от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия. В военное и мирное время они могут быть задействованы в ликвидации последствий происшествий, представляющих радиационную, химическую и биологическую опасность.





Сегодня на вооружении войск имеется современная техника. Это тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», которые способны выводить из строя легкобронированную технику, уничтожать сооружения, здания, живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Войска используют технику казахстанского производства: расчётно-аналитические станции РАСТ-2KZ для оперативной обработки информации, анализа и оценки обстановки на местности, отображения зон риска и заражения и передачи информации в штаб, а также авторазливочные станции АРС-14 KZ для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, военной техники, транспортных средств, местности, создания маскирующих аэрозольных завес.





Части и подразделения радиационной, химической и биологической защиты планомерно оснащаются новыми, высокоэффективными средствами разведки, индивидуальной и коллективной защиты, техническими средствами снижения заметности и маскировки, огнемётно-зажигательным вооружением.

С учётом обновления технической составляющей свою подготовку совершенствуют и сами военнослужащие. В учебных центрах Вооружённых сил РК на постоянной основе проводятся курсы подготовки специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, войска задействуются в различных учениях в Казахстане и за рубежом.



