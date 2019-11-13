13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты. Дату образования нынешние войска Вооружённых сил Казахстана исторически связывают с появлением первой химической службы в 1918 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
В августе 1992 года химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты.
Войска РХБЗ способны решать задачи, связанные с защитой личного состава Вооружённых сил и гражданского населения от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия. В военное и мирное время они могут быть задействованы в ликвидации последствий происшествий, представляющих радиационную, химическую и биологическую опасность.
Сегодня на вооружении войск имеется современная техника. Это тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», которые способны выводить из строя легкобронированную технику, уничтожать сооружения, здания, живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Войска используют технику казахстанского производства: расчётно-аналитические станции РАСТ-2KZ для оперативной обработки информации, анализа и оценки обстановки на местности, отображения зон риска и заражения и передачи информации в штаб, а также авторазливочные станции АРС-14 KZ для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения, военной техники, транспортных средств, местности, создания маскирующих аэрозольных завес.
Части и подразделения радиационной, химической и биологической защиты планомерно оснащаются новыми, высокоэффективными средствами разведки, индивидуальной и коллективной защиты, техническими средствами снижения заметности и маскировки, огнемётно-зажигательным вооружением.
С учётом обновления технической составляющей свою подготовку совершенствуют и сами военнослужащие. В учебных центрах Вооружённых сил РК на постоянной основе проводятся курсы подготовки специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, войска задействуются в различных учениях в Казахстане и за рубежом.
- Министр обороны доложил Президенту о проверке складов хранения боеприпасов
- 13 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 13 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
- Назначен новый заместитель начальника Генштаба ВС РК
- В столице молодых людей призывают на срочную воинскую службу
- Нацбанк объявил конкурс на лучшее изображение монет к 75-летию Победы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана