13 новых частных школ открыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области ежегодно растут число школьников, количество школ и объемы финансирования сферы образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации областного управления образования, в новом учебном году в Жамбылской области распахнут двери 494 школы, из них 446 государственных, 40 частных, 5 - школы-интернаты, три вечерние школы. В 2022 году в регионе работали 483 организации образования. Это 447 государственных, 4 вечерних, 5 специальных и 27 частных школ.

«В новом учебном году в школах Жамбылской области будут обучаться более 249 тысяч учащихся. В первый класс на сегодняшний день принято 22 861 учащийся. Заметен рост числа учащихся – в 2022 году в школах Жамбылской области обучались более 240 тысяч школьников, из них 22 899 первоклассников», - сообщила заместитель руководителя управления образования Жамбылской области Айдын Досыбаева.

Спикер отметила, что в этом году формат проведения Дня знаний 1 сентября определялся организациями образования самостоятельно.

«Предлагаемая тема классного часа, посвященного Дню знаний - «Мектебім - мейірім мекені!». Педагогам необходимо уделять внимание популяризации национальных ценностей, прививать детям ценности дружбы, ответственности, уважения. При этом важно участие в мероприятиях родителей, или же законных представителей школьников, родительского комитета. Со стороны Министерства просвещения утверждается приказ о продолжительности учебного года, где четко указано, что 34-недельный учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая», - подчеркнула спикер.

По информации областного управления образования, более половины бюджета Жамбылской области направлено на развитие образовательной сферы. В 2022 году на эти цели выделялось 236 млрд тенге, в этом году - 284, 8 млрд тенге.