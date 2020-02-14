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13 нетрезвых водителей задержали за один день в Актюбинской области

14 Февраля 2020 01:00
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13 нетрезвых водителей задержали за один день в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 13 нетрезвых водителей задержаны в Актюбинской области за один день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Задержанных согласно изменениям в законодательстве ожидает лишение водительских прав на семь лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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«За первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Актюбинской области выявлено 13 пьяных водителей.

Впервые задержанных в нетрезвом виде водителей согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу с января этого года, ожидает лишение прав сроком на семь лет и арест на 15 суток.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде повторно в течение года после истечения срока административного взыскания предусмотрен арест на 20 суток и лишение прав на управление транспортным средством на 8 лет», - комментирует пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Всего в ходе ОПМ на дорогах области было выявлено 470 административных правонарушений.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в нетрезвом виде.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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