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13 нетрезвых водителей привлекли к ответственности за сутки в Карагандинской области

22 Октября 2019 23:28
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13 нетрезвых водителей привлекли к ответственности за сутки в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции Карагандинской области с 21 по 27 октября текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого были выявлены более 600 нарушений Правил дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Совместно с представителями АО НК «QazAvtoJol», ТОО «Казахавтодор» и Инспекции транспортного контроля по Карагандинской области проведено дополнительное обследование аварийно-опасных участков дорог областного значения на предмет обеспечения безопасности движения.

Целью ОПМ являются повышение транспортной дисциплины водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактика нарушений ПДД.

С участниками дорожного движения осуществляется разъяснительная работа по пропаганде безопасности дорожного движения с раздачей буклетов, памяток, карт аварийно-опасных участков, мест расположения стоянок для отдыха т.д.


Так, за первый день проведения ОПМ «Безопасная дорога» пресечено 629 нарушений Правил дорожного движения. Наиболее часто водители нарушали правила пользования ремням безопасности (61 случай), 46 водителей превысили допустимую скорость при движении и 36 автовладельцев пользовались телефоном при управлении транспортным средством. Также за сутки сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 13 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Департамент полиции Карагандинской области призывает всех участников дорожного движения не нарушать Правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, быть внимательными на проезжей части.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Безопасность, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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