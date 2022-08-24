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    19:15, 23 Август 2022 | GMT +6

    13 неплательщиков алиментов разыскивают в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года полицейскими Акмолинской области установлено местонахождение 16 неплательщиков алиментов и девяти должников. 13 неплательщиков находятся в розыске на данный момент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Основными проблемами, препятствующими взысканию алиментов, как отмечают полицейские, является низкий социальный уровень жизни должников, отсутствие постоянного дохода и имущества, на которые возможно обратить взыскание.

    В частности, в управление полиции города Степногорска с заявлением обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что бывшая супруга ее сына более 7 лет не выплачивает алименты на содержание внука. Сумма долга с 2015 года составила 3 млн 129 тыс. тенге. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст.139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей».


    Теги:
    Общество Акмолинская область Правоохранительные органы
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