13 неплательщиков алиментов разыскивают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года полицейскими Акмолинской области установлено местонахождение 16 неплательщиков алиментов и девяти должников. 13 неплательщиков находятся в розыске на данный момент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Основными проблемами, препятствующими взысканию алиментов, как отмечают полицейские, является низкий социальный уровень жизни должников, отсутствие постоянного дохода и имущества, на которые возможно обратить взыскание.

В частности, в управление полиции города Степногорска с заявлением обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что бывшая супруга ее сына более 7 лет не выплачивает алименты на содержание внука. Сумма долга с 2015 года составила 3 млн 129 тыс. тенге. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст.139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей».