13 нелегалов выявили в ходе ОПМ «Правопорядок» в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области подвели итоги операции «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с 12 по 18 марта в регионе проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

«Только по итогам семи дней «по горячим следам» полицейскими раскрыто 72 преступления, а также 23 ранее совершенных преступления, - пояснили в ведомстве. - Выявлено 30 фактов хранения или ношения запрещенных предметов, из них 15 фактов незаконного хранения наркотических средств, 11 фактов ношения незарегистрированного оружия и два факта ношение холодного оружия и боеприпасов. Задержано 23 разыскиваемых преступника и 13 нелегальных мигрантов».

Всего в ходе операции выявлено свыше 4 860 административных правонарушений.

Это распитие спиртных напитков в общественных местах – 499 фактов (статья 440 КоАП РК), мелкое хулиганство – 417 фактов (статья 434 КоАП РК), противоправные действия в сфере быта – 106 случаев (статья 73 КоАП РК), 26 случаев нарушений защитного предписания (статья 461 КоАП РК).

За невыполнение родителями и другими законными представителями обязанностей по воспитанию своих детей (статья 127 КоАП РК) к ответственности привлечено 38 лиц, за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (статья 442 части 2 КоАП РК) – 352.

За нарушения Правил дорожного движения составлено 2 069 административных протоколов. Изъято из незаконного оборота 19 единиц оружия. Проверено 1 079 граждан – сторонников деструктивных религиозных течений, сообщили в правоохранительном ведомстве.











