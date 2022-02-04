13 мониторинговых групп контролируют цены на продукты в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Регулирование цен на социально значимые продовольственные товары находится в зоне постоянного внимания жамбылских властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Тараза, глава города Ержан Жилкибаев посетил без предупреждения ряд магазинов областного центра («Тарго», «Сафият», «Құлынбек», «Юбилейный», «Арзан микс»), пообщался с продавцами и покупателями.

«Аким города предупредил, что в соответствии с поручением Президента, цена товара не должна превышать указанную в сопроводительном документе (накладной) на 10 - 15%. На сегодняшний день основной задачей является сохранение стабильности цен. В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, цены на социально значимые продукты питания и коммунальные услуги не должны изменяться до конца текущего года. Те, кто подняли цены на продовольствие, будут наказаны. Аким города взял под контроль цены в магазинах и крупных торговых точках, расположенных в центре и микрорайонах областного центра», - пояснили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с Законом РК «О регулировании торговой деятельности» на социально значимый продовольственный товар субъект внутренней торговли может установить размер предельной торговой надбавки не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

Акимат города Тараз проводит разъяснительную работу по недопущению роста цен во всех торговых точках и магазинах областного центра. Для проведения ежедневной разъяснительно-контрольной работы по недопущению превышения роста цен на социально значимые продовольственные товары на 10 - 15% созданы и работают 13 мониторинговых групп.

Ранее социально значимые продовольственные товары в торговых центрах продавались с доплатой в пределах 15 - 20 процентов, а сейчас, благодаря системной работе, они отпускаются с наценкой не более 10 процентов. Кроме того, ряд социальных товаров реализуется по низким ценам.

Соблюдение установленных государством предельных цен, пресечение повышения цен, беспрепятственный доступ местной продукции на рынки и на прилавки магазинов - всё это находится в центре внимания местных властей.

Напомним, ранее аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поручил принять меры по контролю и регулированию цен на продовольственные товары. Как выяснилось, в магазинах, расположенных в микрорайонах «Жайлау», «Акбулак», торговая надбавка на некоторые товары составила 25 - 30%.

В Жамбылской области работает горячая линия (8 7262 - 54 21 38) по ценам на продукты, куда можно сообщить о фактах превышения цен на продукты питания, невыдачи фискального чека. На днях в Таразе в облакимате состоялось совещание с участием руководителей крупных торговых центров, на котором аким области Бердибек Сапарбаев поручил принимать отраслевые меры, чтобы стабилизировать цены на отдельные продукты питания.