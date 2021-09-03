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13 молодых предпринимателей получили гранты в Карагандинской области

3 Сентября 2021 13:00
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13 молодых предпринимателей получили гранты в Карагандинской области

ОСАКАРОВКА. КАЗИНФОРМ – Гранты акима Осакаровского района вручили начинающим предпринимателям. Их обладателями стали 13 победителей конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В этом году в районе на поддержку молодёжного предпринимательства выделили восемь миллионов тенге. На конкурс поступило 19 заявок. Комиссия выбрала 13 проектов. На их реализацию предоставлены гранты в сумме от 300 тысяч до одного миллиона тенге.

Благодаря реализации молодёжных бизнес-инициатив в Осакаровском районе появятся цех по ремонту аккумуляторов, кондитерская, донерная, компьютерный клуб, барбершоп, парикмахерская, теплица, предприятие по производству тротуарной брусчатки, птицеферма и современная автомойка. Выделены деньги и на развитие действующего бизнеса.

«Я участвую в конкурсе уже второй год. В прошлом году представлял бизнес-план цеха по выпуску шлакоблока и выиграл миллион тенге. Сейчас этот цех успешно работает. В этом году подавал заявку на развитие бизнеса и представил проект по производству тротуарной брусчатки. Получил грант, в новый цех смогу трудоустроить двух человек», – рассказал молодой предприниматель Михаил Макаров.

По словам акима района Нуркена Кобжанова, в следующем году планируется увеличить средства на поддержку молодёжного предпринимательства.

«Мы заинтересованы в успешной реализации каждого проекта. Ведь это способствует созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательского потенциала района», – отметил он.


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#Бизнес   #Карагандинская область   #Акимат   #Экономика  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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