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    12:15, 06 Май 2024 | GMT +6

    1,3 млрд тенге выплатили пострадавшим от паводков в СКО

    паводки в Казахстане
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Пик паводка в Северо-Казахстанской области пройден. Подтоплено 3 898 домов, остаются подтопленными 2 330 домов. Об этом рассказала руководитель отдела РСК СКО Мадина Тулешова на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Всего в СКО было эвакуировано 14 388 человек. Сегодня вернулись домой 5 567 человек, остаются эвакуированными - 8 821.

    - В специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков поступило 4 154 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 3 748 семьи, общая сумма выплаченных средств - более 1 млрд 383 млн тенге. Обследовано домов - 694, проведена оценка - 200, подлежат восстановлению - 23, - сообщила Мадина Тулешова. 

    Сейчас в пострадавших микрорайонах начаты работы по очистке территории. Для проведения восстановительно-ремонтных работ в поселках Кожевенный и Подгора начали работы механизированные бригады и техника закрепленных районов.

    Также идет строительство жилья для пострадавших в микрорайоне Солнечный-2. 10 местных стройкомпаний на средства фонда «Қазақстан халқына» ведут строительство домов. Также АО «Kaspi KZ» планирует возведение 300 домов, корпорация «Kazakhmys» - 100 домов. Всего в новом микрорайоне будет построено 500 домов для пострадавших от паводка. Все работы обещают завершить до наступления холодов. 

    В область поступило 1 473 тонн гуманитарной помощи (продукты питания, вещи и т.п.) из регионов республики, а также из России, Кыргызстана, Таджикистана. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Компенсация Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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