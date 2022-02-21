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13 майнинговых ферм выявили и отключили в Казахстане

21 Февраля 2022 14:03
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13 майнинговых ферм выявили и отключили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан с участием представителей правоохранительных и других заинтересованных государственных органов (далее – мобильная группа) с целью выявления объектов цифрового майнинга провели проверки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

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В результате проведенных проверок за последние 5 дней мобильными группами были выявлены и остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 МВт.

К примеру, в Карагандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу с общей мощностью - 31,3 МВт., в Павлодарской области – 22 МВт., в Туркестанской области – 3,28 МВт, в Акмолинской области – 1,03 МВт., в Костанайской области – 0,82 МВт, в г. Нур-Султане – 1,8 МВт., г. Алматы – 3,5 МВт., г. Шымкенте – 4 МВт.

Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области цифровой майнинг с общей мощностью – 91 МВт, в Карагандинской области – 44 МВт.

«Работа мобильной группы по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм продолжается. Также по выявленным майнинговым фермам уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия», – сообщили в ведомстве.

Напомним, сотрудниками столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу была выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач.

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#Энергетика   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Минэнерго РК   #Криптовалюта  
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