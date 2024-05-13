13 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

61 год назад (1963) родился ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович - государственный деятель Казахстана.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1988).

Трудовая деятельность: рабочий Октябрьского лесничества Уральской области (1980-1981); преподаватель кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета (1991-1998); аспирант института государства и права Академии наук РК (1991-1994); научный сотрудник института государства и права Академии наук РК (1994-1996); старший преподаватель, заместитель декана факультета государственной службы и международного права Казахского государственного юридического университета (1996-1997); декан факультета международного права Казахского государственного юридического университета (1997-1999); директор филиала Казахского государственного юридического университета (1999-2000); директор института права и государственной службы Казахского государственного юридического университета (2000-2001); заместитель акима Карагандинской области (2001-2006); председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции РК (2006-2008); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана (2008-2017); аким Мангистауской области (2017-2019); председатель Федерации профсоюзов Казахстана (2019-2020); заместитель Премьер-Министра РК (2020-2022); аким Актюбинской области (2022-2023).

Награжден орденом «Достык» II ст.; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

47 лет назад (1977) родился САТКАНОВ Миржан Мунайдарович - аким города Уральск.

Фото: акимат г.Уральск

Родился в г. Уральске. Окончил Университет имени Докуз Еулул (Турция, г. Измир), экономист (2000).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела финансов г. Уральска (2001); главный специалист департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2001-2002); начальник отдела департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2002-2004); заместитель начальника управления поддержки и развития предпринимательства ЗКО (2004-2005); начальник отдела управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2005); заместитель директора департамента предпринимательства и промышленности ЗКО (2005-2006); заместитель директора ЗКО филиала АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана» (2006-2010); заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2010-2011); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей ЗКО» (2011-2012); заместитель начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО (2012-2013); заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО (2013); руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО (2015-2017); руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» (2017-2018); заместитель акима ЗКО по вопросам предпринимательства (2018-2019); аким Бурлинского района Западно-Казахстанской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

45 лет назад (1979) родился НУРМУХАНОВ Бакыт Маратович - заместитель председателя Конституционного суда Республики Казахстан.

Фото: Конституционный Суд РК

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, правоведение.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета; консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (2003-2011); руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А») (2011-2013); офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству (2008-2017); заместитель Генерального секретаря секретариата по исследованиям и развитию Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (с 2017 года); руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (2017-2022); судья Конституционного суда РК (с 2023 года).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 25 жыл», «Үздік мемлекеттік қызметші».