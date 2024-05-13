13 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1930 году Постановлением СНК СССР образован КарЛАГ. На территории Каркаралинского округа ему отводилось 110 тысяч гектаров земли, управление Карагандинским лагерем находилось в селе Долинка в 45 км от Караганды. В соответствии с этим постановлением 13 мая 1930 года Совнарком КазССР принимает решение об отводе лагерям особого назначения ОГПУ в Казахстане в безвозмездное, бессрочное пользование сплошного земельного массива площадью 110.000 га и передаче жилых построек и служб культурного пункта Бесоба и Кояндинской ярмарки Каркаралинского округа. Однако через год, 19 декабря 1931 года, было принято другое решение: «Первое отделение «КазИТЛАГа» - совхоз «Гигант» сего числа реорганизовать в Карагандинский отдельный исправительно-трудовой лагерь ОГПУ, именуемый сокращенно «Карлаг ОГПУ», с непосредственным подчинением «ГУЛАГу» и местонахождением управления лагеря в селе Долинское».

В момент открытия КарЛАГа в него было помещено 2 567 заключенных 47 национальностей. В 1933 году их стало 20 262 человека, в том числе 2 943 казаха. В 1937-1938 годах здесь содержалось уже 43 тыс. заключенных. В системе КарЛАГа были 292 лагерные производственные точки, 26 самостоятельных отделений. С 1931 года по 1960 год в КарЛАГе побывало около 1 млн человек.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Финляндской Республикой, одной из первых среди стран Северной Европы признавшей независимость Казахстана.

Финляндская Республика - государство на севере Европы в восточной части Скандинавского полуострова. Площадь - 338 400 км2. Столица - г. Хельсинки. Официальные языки - финский и шведский. Денежная единица - евро. Глава государства - президент, избираемый населением на 6 лет (с правом одного переизбрания), является главнокомандующим Оборонительными силами страны.

В 2002 году Республика Казахстан стала 40-м членом Группы ядерных поставщиков. Целью казахстанского участия в этой организации является активизация мер по борьбе с терроризмом, противодействию распространения оружия массового уничтожения, усиление контроля за использованием и перемещением ядерных материалов и продукции двойного назначения.

В 2010 году АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEХ» было преобразовано в АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». Основной целью вновь созданного органа, помимо развития и продвижения экспорта, является также привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Казахстана.

В 2011 году впервые в Казахстане в АО «Национальный научный медицинский центр» была проведена имплантация искусственного желудочка сердца пациенту. Научное название искусственного желудочка сердца - внешнее устройство поддержки желудочков сердца. Производитель - корпорация Thoratec (Калифорния, США).

В 2011 году в память о великом казахском батыре Жиембете-жырау состоялось торжественное открытие мемориальной доски в Астане.

Жиембет-жырау Бортогашулы (XVI-XVII) - поэт-сказитель, бий и полководец. Он играл заметную роль во внутренних и внешних делах казахского народа. Активно участвовал в схватках с соседними ханами и остался в памяти народа как бесстрашный батыр и талантливый жырау.

В 2011 году на нью-йоркском конкурсе художественных работ «Spring in full color» работы казахстанского живописца и кинохудожника Нурлана Абишева признаны лучшими. Высокими наградами были отмечены сразу две картины Н. Абишева - живописное полотно «Мен сенi сағынғанда» (золотая медаль в категории «Лирика») и картина «Чарынский каньон» (серебряная медаль в категории «Реализм»).

В 2013 году новая казахстанская банкнота достоинством 5000 тенге Международным банкнотным сообществом (IBNS) признана «Лучшей банкнотой 2012 года».

На суд IBNS было представлено около 100 новых банкнот, выпущенных по всему миру в 2012 году. Казахстанскую пятитысячную купюру признали лучшей по дизайну, идеологии, техническому исполнению и защите.

В 2014 году в концертном зале «Таман Исмаил Марзуки» в Джакарте были торжественно открыты Дни культуры Республики Казахстан в Республике Индонезия, в рамках которых состоялись гала-концерт с участием ведущих мастеров искусств Казахстана, фотовыставка под названием «Казахстан сегодня», а также показ казахстанских кинофильмов «Путь Лидера» и «Жаужүрек мың бала».

В 2014 году концептуально новый вид бетона с наполнителем изо льда придумал изобретатель из Астаны Нурмагамбет Нурпеисов. Изобретение позволит без проблем строить здания высотой более километра и вполне способно совершить настоящую строительную революцию. Изобретенный инженером бетон получил название «Нурайс».

В 2016 году в Алматы состоялось открытие первой в стране Академии дзюдо, расположенной на территории республиканской специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени К. Ахметова. Она предназначена для тренировок, как атлетов национальной сборной, так и детей, желающих заниматься на безвозмездной основе.

В 2017 году информационный центр китайского государственного агентства «Синьхуа» организовал в пекинском метро акцию по знакомству пассажиров с природой и культурой стран «Одного пояса, одного пути». В экспозиции были представлены 12 стран: Казахстан, Иран, Туркменистан и др.

В «казахстанских» вагонах метро, наряду с традиционными казахскими узорами и изображениями юрт, представлены фотографии охоты беркутчи, мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, мечети «Нур Астана», Байтерека и других достопримечательностей Казахстана.

В 2021 году Казахстан и Франция подписали совместную дорожную карту экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года. Данный документ ознаменует новый этап двустороннего стратегического партнерства и станет мощным импульсом в развитии двусторонних связей.

В 2021 году в Будапеште прошла презентация арт-альбома «Читая Абая», в который вошли работы ведущих художников тюркского мира, созданные на основе произведений выдающегося поэта, а также состоялось чествование деятелей, внесших заметный вклад в популяризацию его наследия в Венгрии.

В рамках мероприятия Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов наградил почетной медалью ТЮРКСОЙ «175 лет Абаю» директора представительства Тюркского совета в Будапеште Яноша Ховари, научного сотрудника Института этнографии Венгрии Давида Шомфаи Кара, а также О. Мандоки, Р. Мукушеву.

В 2021 году в центр «Ұлы дала елі» в Туркестане был передан оригинал письма хана Абылая российской императрице Анне Иоанновне, хранящегося в его личном архиве.

Центр «Ұлы дала елі» состоит из девяти историко-современных залов, раскрывающих различные темы: от образования Казахского ханства до развития новой эпохи. Так как город Туркестан является духовной столицей тюркского народа, здесь находится третья копия памятника Культегину, которая является бесценным сокровищем тюркских народов.

В 2023 году в Талдыкоргане при Молодежном ресурсном центре открылся Jetisu IT-Hub. Это совместный проект Министерства информации, общественного развития, «Астана Хаб» и акимата Жетысуской области. На торжественном открытии центра министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали отметил, что такие центры очень важны для молодежи. Согласно концепции молодежной политики, по цифровой грамотности планируется обучить 1,5 млн молодых людей в регионах.