13 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1981 году в селе Кенен Кордайского района Жамбылской области открыт литературно-мемориальный музей Кенена Азербаева, состоящий из трех выставочных залов. Имеется дополнительная комната для фонда музея. Могила поэта находится там же, над могилой установлен памятник из бирюзы. В залах музея выставлены 961 экспонат, произведения поэта. Домбра, сделанная когда поэту было 13 лет, серебряный пояс, подаренный знаменитым Жамбылом на годовщине смерти киргизского манаба Шабдена, мраморный камень из Хантау, подаренный дважды Героем Социалистического Труда Ж. Куанышбаевым, являются драгоценными экспонатами музея.

В 1992 годубыли установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией.

Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия - государство в Северной Африке на побережье Средиземного моря. Территория - 1,76 млн кв. км (85% приходится на пустыню). Столица - г. Триполи. Официальный язык - арабский. Национальная валюта - ливийский динар.

В 2001 году в общежитии Казахской государственной архитектурно-строительной академии была установлена мемориальная доска в память о Халық Қаһарманы Кайрате Рыскулбекове.

Кайрат Ногайбаевич Рыскулбеков (1966-1988) родился в селе Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области - участник декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате, за участие в которых был осуждён к высшей мере наказания - смертной казни, которая была затем заменена двадцатью годами лишения свободы. Погиб в Семипалатинской тюрьме по дороге к месту лишения свободы при невыясненных до конца обстоятельствах. В 1992 году посмертно был полностью реабилитирован. В 1996 году Указом Президента Казахстана ему посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы».

В 2003 году в целях совершенствования системы управления оборонно-промышленным комплексом Республики Казахстан было создано АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», являющееся холдинговой структурой, призванной обеспечить единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях, специализирующихся на выпуске гражданской и специальной продукции, а также продукции двойного назначения.

В 2015 году воспитанница казахско-турецкого лицея Жанар Абдрахман завоевала золотую медаль на международном научном конкурсе «Молодой ученый», прошедшем в Южной Корее.

За победу в международном конкурсе проектов боролись более 200 учащихся 10-11 классов Казахстана и Южной Кореи.

В 2017 году государственному республиканскому уйгурскому театру музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова, государственному республиканскому корейскому театру музыкальной комедии, республиканскому немецкому драматическому театру официально был присвоен статус «академический».

В 2018 году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о пропаганде творческого наследия казахского поэта и мыслителя Абая.

В документе говорится, что имя и богатое творческое наследие великого поэта и мыслителя Абая, воспевавшего высокие идеалы гуманизма и добра, оставило неизгладимый след в истории духовного развития не только казахского, но и всех тюркских народов, в том числе узбекского народа. Вся жизнь и деятельность Абая, его неповторимое творчество являются ярким примером беззаветного служения своей Родине, преданности национальным и общечеловеческим ценностям.

В 2019 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» - «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в столице Румынии в галерее «Галатека» открылась персональная выставка «Я здесь» современной казахстанской художницы, общественного деятеля и галериста Лейлы Махат, получившей признание во многих частях мира.

Много лет ее работы выставляются в лучших залах различных стран, ее картины находятся в коллекциях в Казахстане, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, Китая, Молдавии, России, Румынии, США, Турции, Чехии и Японии.

В 2022 году первая ракетка Казахстана среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы стал абсолютным чемпионом соревнования второй категории Baseline Open U14 2022 серии Tennis Europe в Словакии.

В финале 13-летний казахстанец в трехсетовом драматичном матче за два с половиной часа победил первую ракетку Словении в своём возрасте Зиго Шешко со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (7:1)