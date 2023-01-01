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13 малышей за сутки родились в столичной многопрофильной городской больнице

1 Января 2023, 14:14
13 малышей за сутки родились в столичной многопрофильной городской больнице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев и начальник управления общественного здравоохранения Тимур Муратов в первый день нового года посетили Многопрофильную городскую больницу №3 поздравили с праздником молодых мам и коллектив одного из старейших медицинских учреждений города. Об этом на свой странице в Facebook сообщила директор больницы Жулдыз Данбаева, передает МИА «Казинформ».

«За минувшие сутки в стенах больницы на свет появилось 13 детей, - написала она. - В том числе в новогоднюю ночь - 3 малыша. Символично, что все три - девочки. Наши предки издревле считали, что рождение дочки - к изобилию и процветанию!»

Младенцам подарили конверты для новорожденных, их мамам вручили цветы и поздравительное письмо от имени акима столицы.

«Ежегодно в больнице медицинскую помощь получают более 8 тысяч рожениц. В сутки акушеры принимают 15-25 родов. Например, в 2022 году в нашем родильном центре на свет появилось 7 222 малыша», - добавила Жулдыз Данбаева.


Фото: Многопрофильная городская больница №3



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