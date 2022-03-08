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    12:35, 08 Март 2022 | GMT +6

    13-летняя спортсменка из Байконура стала чемпионкой Казахстана по кикбоксингу

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В день 8 Марта чемпионка Казахстана по кикбоксингу Жулдызай Кенесова рассказала о своей детской мечте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионкой страны Жулдызай стала совсем недавно, когда в конце февраля 2022 года приняла участие в чемпионате Республики Казахстан по кикбоксингу и завоевала золотую медаль.

    Девочке 13 лет, она ученица 7 класса 274 казахской школы, воспитанница отделения кикбоксинга детско-юношеской спортивной школы города Байконура.

    - Что или кто стал для тебя поводом заняться таким непривычным для девушек видом спорта, как кикбоксинг?

    - Мой старший брат, который вот уже более 5 лет занимается боксом, стал для меня примером, как нужно добиваться победы в жесткой схватке, но при этом не терять своих природных качеств, оставаться добрым и заботливым человеком. В нашей семье, где четверо детей, мы только с ним спортсмены.

    - Сложно ли было победить на чемпионате?

    - Да, было непросто, были очень сильные соперницы со всего Казахстана. Провела три встречи, во всех одержала победу. В тот момент, когда меня объявили чемпионкой Казахстана, я в первую очередь поблагодарила Аллаха за путь, который он мне указал, родителей, которые дали мне жизнь и моего тренера - агая Казбека Алтыруова, старшего преподавателя ДЮСШ Байконура. Я с 10 лет занимаюсь кикбоксингом, и за эти два с лишним года под его руководством стала победительницей городских и областных соревнований и вот результат


    - Поздравляем! О чем мечтаешь, есть ли девиз по жизни?

    - Мечтаю выступать и побеждать в больших городах. Это моя детская мечта. Думаю, именно желание исполнить эту мечту дала мне волю к победе. Наш Байконур небольшой городок, но он настоящая кузница спортсменов. У нас практически все дети занимаются в спортивных кружках, секциях. А представители ДЮСШ Байконура выступают в соревнованиях разного масштаба Байконура, в том числе республиканских и международных.

    Что касается жизненного девиза, это: «Вперед, к победе, Казахстан!». Это, наверное, лозунг всех казахстанских спортсменов. Хочу пожелать в этот праздничный день мира и благополучия моей стране, всему миру и чтобы все добрые пожелания нашим мамам, женщинам сбылись. А мы, молодежь, постараемся не подвести!


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