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    16:20, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    13-летняя девочка выпрыгнула с балкона двадцатого этажа в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе с балкона 20-го этажа спрыгнула девочка-подросток. Несовершеннолетняя скончалась от полученных травм на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции области.

    Трагедия произошла вечером 17 октября в жилом комплексе «Актобе Ажары».

    Как сообщили в полиции, о случившемся сообщили очевидцы по телефону «102». Прибывшие на место стражи порядка нашли труп девочки.

    «Прибывшим нарядом полиции на земле перед подъездом указанного дома обнаружен труп несовершеннолетней 2008 года рождения, которая спрыгнула с балкона подъезда 20-го этажа 25-этажного дома. Несовершеннолетняя от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Причины и мотивы произошедшего выясняются. Проводится досудебное расследование по статье 105 части 3 УК РК «Доведение до самоубийства»», - сказал пресс-секретарь Департамента полиции Ерболат Саркулов.

    Стоит отметить, что место происшествия, ЖК «Актобе Ажары» - это три 25-этажных дома. Многоэтажки имеют балконы, на которые можно попасть из подъезда дома. Именно эти высотки стали печальным местом, где происходят подобные суициды.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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