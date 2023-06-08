13-летний подросток скончался от ножевого ранения в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее скончался от ножевого ранения 13-летний подросток, передает МИА «Казинформ».

«6 июня в детскую областную клиническую больницу с ножевым ранением поступил 13-летний подросток, который скончался в медицинском учреждении. В ходе проверки выяснилось, что причиной послужила словесная перепалка между подростками, переросшая в драку. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК. Все участники конфликта установлены, подозреваемый водворен в ИВС. В настоящее время проводится ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты и объективности, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение», - сообщили в департаменте полиции Абайской области.

В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Полиция напоминает родителям: безнадзорность может стать причиной несчастного случая с подростками или совершения ими правонарушения. Стражи порядка отмечают необходимость усиления контроля и ответственности за детьми и усилению мер по их безопасности.