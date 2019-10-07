13-летний подросток разбился насмерть, выпрыгнув с 8 этажа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 13-летний подросток разбился насмерть, выпрыгнув с 8 этажа в Кокшетау. Он оставил предсмертную записку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 4 октября. В 11:46 в полицию поступило телефонное сообщение от врача скорой помощи о том, что в Кокшетау на улице Потанина с 8 этажа выпрыгнул несовершеннолетний.

Как пояснили в департаменте полиции Акмолинской области, следственно-оперативной группой было установлено, что с балкона 8 этажа спрыгнул 13-летний ребенок. На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка. Возбуждено досудебное производство по ст. 105 УК РК («Доведение до самоубийства»). В записке парень просит родителей не ссориться и не разводиться.

Как уточнили на станции скорой медицинской помощи, смерть мальчика наступила до приезда врачей.