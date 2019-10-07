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05.10.2019 23:44
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05.10.2019 22:20
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05.10.2019 21:34
13-летний подросток разбился насмерть, выпрыгнув с 8 этажа в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 13-летний подросток разбился насмерть, выпрыгнув с 8 этажа в Кокшетау. Он оставил предсмертную записку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трагедия произошла 4 октября. В 11:46 в полицию поступило телефонное сообщение от врача скорой помощи о том, что в Кокшетау на улице Потанина с 8 этажа выпрыгнул несовершеннолетний.
Как пояснили в департаменте полиции Акмолинской области, следственно-оперативной группой было установлено, что с балкона 8 этажа спрыгнул 13-летний ребенок. На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка. Возбуждено досудебное производство по ст. 105 УК РК («Доведение до самоубийства»). В записке парень просит родителей не ссориться и не разводиться.
Как уточнили на станции скорой медицинской помощи, смерть мальчика наступила до приезда врачей.
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