13-летний мальчик выжил после падения в Гранд Каньон с высоты 30 м

ФИНИКС. КАЗИНФОРМ -13-летний Вайят Кауфман выжил, поскользнувшись и упав в Гранд-Каньон с выступа с высоты почти 100 футов (30 метров) во вторник в американском штате Аризона. Спасателям потребовалось два часа, чтобы спуститься к месту падения мальчика и вытащить его в безопасное место. Мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами. Позже он был выписан домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Со слов мальчика, он сорвался вниз, когда отошел назад, чтобы не мешать людям сделать фото.

«Я не помню, что случилось после падения», — сказал он телеканалу KPNX в Финиксе, находясь в больнице.

Мальчика доставили в больницу по воздуху.

У него диагностировали перелом девяти позвонков, разрыв селезенки, и коллапс легкого. Он также сломал руку.

К спасательным работам были привлечены десятки спасателей национального парка Гранд-Каньон.

«Мы чрезвычайно благодарны всем за работу», — сказал отец мальчика, Брайан Кауфман, который во время несчастного случая находился дома в Северной Дакоте.

«Нам просто повезло, что мы везем нашего ребенка домой в машине на переднем сиденье, а не в гробу».