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    21:15, 26 Май 2021 | GMT +6

    13-летний мальчик утонул в озере в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Купание в необорудованном месте привело к трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в городе Каратау Таласского района 25 мая утонул шестиклассник, который купался в необорудованном месте на озере Жартас.

    «Сообщение о трагедии поступило в службу спасения в 16.00. До прибытия спасателей местный житель достал из воды утонувшего подростка и пытался оказать ему доврачебную помощь. Но, к сожалению, спасти не удалось», - рассказали в ведомстве.

    На место выезжали двое сотрудников департамента по ЧС Жамбылской области и четверо сотрудников дежурной следственно-оперативной группы.

    Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    В департаменте по ЧС Жамбылской области обратились к родителям с настоятельной просьбой быть более ответственными к своим родительским обязанностям, научить своих детей правилам безопасности в природной среде, отметили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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