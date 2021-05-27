13-летний мальчик утонул в озере в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Купание в необорудованном месте привело к трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в городе Каратау Таласского района 25 мая утонул шестиклассник, который купался в необорудованном месте на озере Жартас.

«Сообщение о трагедии поступило в службу спасения в 16.00. До прибытия спасателей местный житель достал из воды утонувшего подростка и пытался оказать ему доврачебную помощь. Но, к сожалению, спасти не удалось», - рассказали в ведомстве.

На место выезжали двое сотрудников департамента по ЧС Жамбылской области и четверо сотрудников дежурной следственно-оперативной группы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В департаменте по ЧС Жамбылской области обратились к родителям с настоятельной просьбой быть более ответственными к своим родительским обязанностям, научить своих детей правилам безопасности в природной среде, отметили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области.