13-летний мальчик сломал руку сверстнику в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью нанес таразский подросток своему сверстнику. За это пришлось отвечать его родителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 14 февраля этого года во 2-й городской отдел полиции Тараза с заявлением обратилась местная жительница.

«Женщина сообщила, что 27 января около 19:00 13-летний подросток нанес телесные повреждения ее сыну, - сообщили в ведомстве. - По данному факту начато досудебное расследование по статье 107 части 1 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Проведены все необходимые следственные действия, однако согласно статье 15 УК РК лицо, не достигшее 16-летнего возраста, не подлежит уголовной ответственности».

Сотрудниками полиции в отношении родителей 13-летнего несовершеннолетнего нарушителя составлен административный протокол по статье 127 части 3 КоАП РК, наложен штраф в размере 103 500 тенге (30 МРП).

Как стало известно, причиной происшествия стало то, что подростку не понравилось, как с ним поздоровался его сверстник. Теперь нарушитель поставлен на профилактический учет во 2-й отдел полиции управления полиции города Тараза.