13-летний казахстанец выиграл пятый титул турнира серии Tennis Europe

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы стал абсолютным чемпионом соревнования второй категории Baseline Open U14 2022 серии Tennis Europe в Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В финале 13-летний казахстанец в трёхсетовом драматичном матче за два с половиной часа победил первую ракетку Словении в своём возрасте Зиго Шешко со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (7:1)

Также вчера Зангар в финале этого же турнира, но в парном разряде в дуэте с Шешко победил Янхонг Ли (Китай)/Ян Растица (Чехия) - 6:2, 7:5.

Титул в Словакии стал для юной звезды казахстанского тенниса пятым в карьере в одиночном разряде и вторым в 2022 году.

«Конечно, я отпраздную победу, но расслабляться не время - надо продолжать работать. Немного отдохну, а дальше намерен играть турнир суперкатегории в Португалии. Затем в составе сборной поеду в Индию, где нам предстоит сыграть отборочные матчи на юниорский чемпионат мира. Играть за национальную команду для меня очень ответственно. Дебют за сборную будет один из тех моментов, которые я запомню на всю жизнь», - сказал спортсмен.