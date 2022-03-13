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    17:49, 13 Март 2022 | GMT +6

    13-летний казахстанец выиграл пятый титул турнира серии Tennis Europe

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы стал абсолютным чемпионом соревнования второй категории Baseline Open U14 2022 серии Tennis Europe в Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В финале 13-летний казахстанец в трёхсетовом драматичном матче за два с половиной часа победил первую ракетку Словении в своём возрасте Зиго Шешко со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (7:1)

    Также вчера Зангар в финале этого же турнира, но в парном разряде в дуэте с Шешко победил Янхонг Ли (Китай)/Ян Растица (Чехия) - 6:2, 7:5.

    Титул в Словакии стал для юной звезды казахстанского тенниса пятым в карьере в одиночном разряде и вторым в 2022 году.

    «Конечно, я отпраздную победу, но расслабляться не время - надо продолжать работать. Немного отдохну, а дальше намерен играть турнир суперкатегории в Португалии. Затем в составе сборной поеду в Индию, где нам предстоит сыграть отборочные матчи на юниорский чемпионат мира. Играть за национальную команду для меня очень ответственно. Дебют за сборную будет один из тех моментов, которые я запомню на всю жизнь», - сказал спортсмен.


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