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13-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Костанае

16 Ноября 2021 15:19
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13-летнего подростка сбили на пешеходном переходе в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Водитель на автомашине с российским учётом сбил 13-летнего подростка. ДТП произошло около 14:00 на проспекте Кобланды батыра в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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«Водитель, управляя автомашиной «Ваз 2112» с российским учетом, на пешеходном переходе, сбил 13- летнего подростка и попытался скрыться с места ДТП. Он был задержан очевидцами, которые вызвали на место происшествия полицию. Прибывший на место происшествия автопатруль зафиксировал схему ДТП. Водитель задержан», - прокомментировали в полиции.

Подросток доставлен в больницу с переломом носа и ушибами.

В полиции сообщили, что с начала года в области по вине водителей, управляющими автомашинами с российским учетом, совершено 60 ДТП, в которых 14 человек погибли и 66 пострадали.


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#Костанайская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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