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    13:51, 20 Май 2021 | GMT +6

    13 лесных пожаров произошло в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года произошло 267 пожаров, в которых погибли 28 человек и 35 получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин рассказал, что, начиная с 12 апреля, пожарные подразделения совершили 350 выездов на возгорание травы и мусора. За 1,5 месяца в области произошло 13 лесных пожаров на площади около 25 гектаров.

    «Основные причины - неосторожное обращение с огнем и неконтролируемый сельхозпал. С целью предупреждения и выявления нарушителей создано 47 мобильных групп. За нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 60 человек», - сообщил Д. Растихин.

    С началом посевной кампании спасатели контролируют соблюдение правил пожарной безопасности в агроформированиях. Руководителям отделов и управлений сельского хозяйства направили рекомендательные письма по основным требованиям пожарной безопасности при проведении весенне-осенних полевых работ и заготовке грубых кормов. Пожарные осматривают сельскохозяйственную технику.

    «В конце апреля прошло совещание с представителями МЧС Тюменской области, обсудили планы взаимодействия двух приграничных регионов на пожароопасный период. В первых числах мая на территории Тайыншинского района провели приграничные учения с Акмолинской областью», - добавил Д. Растихин.


    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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