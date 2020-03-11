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13 км бездорожья преодолели спасатели, чтобы доставить детей в больницу в ВКО

11 Марта 2020 21:25
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13 км бездорожья преодолели спасатели, чтобы доставить детей в больницу в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане из-за непогоды врачи скорой помощи не могли добраться до дома больных детей. На помощь им пришли спасатели на высокопроходимой технике, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В департаменте сообщили, что в регионе свирепствуют метели, из-за которых на трассах образуются большие переметы. Дороги чистят, но их тут же задувает ветром, и жители некоторых сел становятся заложниками стихии. Нет возможности съездить в магазин или в больницу. В таких случаях на помощь приходят спасатели на своей высокопроходимой технике.

«Вчера аким Каменского сельского округа обратился в ДЧС ВКО с просьбой помочь транспортировать трех детей с высокой температурой в районную больницу», - сообщили в ДЧС ВКО.

В данный населенный пункт выдвинулось подразделение спасателей на ТРЭКОЛе. Им пришлось преодолеть 13 км бездорожья, чтобы добраться до села Тройницкое. Спасатели забрали детей и их сопровождающих, довезли людей до скорой, которая не могла проехать из-за переметов и ждала маленьких пациентов на чистом участке дороги.

Отметим, что спасатели сопроводили скорую помощь до районной больницы.


Фото: ДЧС ВКО


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение, Другие государственные органы, Молодежь,
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Автор:

Орал Ерланулы

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