13 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, за сутки от коронавируса скончались 12 казахстанцев, от пневмонии с признаками КВИ - один. Четыре человека умерли от коронавируса в Нур-Султане, трое - в Павлодарской области. В Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской областях и ЗКО - по одной смерти. Один житель Кызылординской области умер от пневмонии с признаками коронавируса.