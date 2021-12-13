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13 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
13 Декабря 2021 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Так, за сутки от коронавируса скончались 12 казахстанцев, от пневмонии с признаками КВИ - один. Четыре человека умерли от коронавируса в Нур-Султане, трое - в Павлодарской области. В Алматы, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской областях и ЗКО - по одной смерти. Один житель Кызылординской области умер от пневмонии с признаками коронавируса.
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