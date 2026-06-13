13 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

79 лет назад (1947) родился ОРАЗАЛИН Нурлан Мыркасымович — писатель, государственный деятель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Фото: qazaquni.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «Преподаватель казахского языка и литературы» (1970).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник, старший литературный сотрудник газеты «Қазақстан пионері» (1970–1972); инспектор, старший методист, член репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры КазССР (1972–1984); директор Республиканского театра кукол КазССР (1984–1986); секретарь, первый секретарь Союза театральных деятелей Казахстана (1986–1990); заместитель председателя Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по национальной политике, развитию культуры и языка (1990–1993); заместитель председателя Комитета Совета Республик Верховного Совета СССР по вопросам развития науки и народного образования (1991); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (1993–1996); первый секретарь Союза писателей Казахстана (1996–2002); председатель правления Союза писателей Казахстана (2002–2013); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2013–2016); член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 2017 года); член Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы (2018–2019).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2010), медалями.

71 год назад (1955) родилась КЫДЫРБЕК Балнур Балгабеккызы — композитор, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Фото: wikipedia.org

Родилась в Алматы. Окончила Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по специальности «Композитор» (1978).

Трудовая деятельность: консультант, старший консультант Союза композиторов Казахстана (1978); старший, ведущий, главный научный эксперт ВАК РК (1992); президент Ассоциации композиторов Казахстана (1997); заместитель председателя Народно-патриотического движения «Менің Қазақстаным» (2000–2002); председатель Союза композиторов Казахстана (общественное объединение «Қазақстан композиторлар қауымдастығы») (2007), президент Евразийской ассоциации композиторов (2010).

Является автором более 500 музыкальных сочинений, среди которых камерно-инструментальные и симфонические произведения, музыка для детей и юношества, песни, эстрадная и прикладная музыка. Лауреат конкурсов «Астана Бәйтерек» (2004, 2007), «Елім менің», «Тәуелсіздік толғауы», стипендиат премии Президента РК (1996, 1999). В 1987 году за произведения для оркестра духовых инструментов была удостоена звания лауреата премии им. А. Александрова. В 2014 году за «Реквием» композитор удостоилась звания лауреата Государственной премии Республики Казахстан.

Награждена медалью «За доблестный труд» (1986).

52 года назад (1974) родился ЖАКАНОВ Аманжол Жомартович — руководитель Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области.

Фото: pkzsk.info

Родился в Федоровском районе Костанайской области. Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт (1995) по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК»; Современный гуманитарный университет, Москва (2000) по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: специалист 1-й категории отдела налогообложения физических лиц Налогового комитета по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (1997); старший специалист отдела налоговых проверок Налогового комитета по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (12.1997–09.1998); старший налоговый инспектор отдела налогового аудита крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (09.1998–04.1999); старший налоговый инспектор отдела внешнего аудита Налогового комитета по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (1999); главный налоговый инспектор отдела внешнего аудита Налогового комитета по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (1999); начальник отдела взимания Налогового комитета по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (06.1999–04.2000); начальник отдела косвенных налогов Налогового комитета по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (04.2000–05.2003); начальник управления косвенных налогов Налогового комитета по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (2003); председатель Налогового комитета по Лисаковску Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (07.2003–07.2008); председатель Налогового управления по Лисаковску Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (2008); начальник Налогового управления по Аулиекольскому району Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (08.2008–05.2009); заместитель начальника Налогового департамента по Костанайской области Министерства финансов Республики Казахстан (05.2009–01.2012); начальник Налогового департамента по Западно-Казахстанской области Министерства финансов Республики Казахстан (01.2012–03.2013); руководитель Налогового департамента по Западно-Казахстанской области Министерства финансов Республики Казахстан (03.2013–11.2014); руководитель Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014–10.2017); руководитель Департамента государственных доходов по Костанайской области (10.2017–08.2020); руководитель Департамента государственных доходов по Актюбинской области (08.2020–10.2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.

48 лет назад (1978) родилась РАХМЕТУЛЛИНА Назгуль Маульхановна — председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный университет (2000).

Трудовая деятельность: специалист Восточно-Казахстанского областного суда (2000–2004); судья суда № 2 Усть-Каменогорска (2004–2015); судья Восточно-Казахстанского областного суда (2015–2020).

На занимаемой должности — с июля 2020 года.

43 года назад (1983) родился МАДИЕВ Жаслан Хасенович — заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2000–2004) по специальности «Мировая экономика и международные финансы»; Колумбийский университет, Школу международных отношений и государственного управления (2006–2007), магистр государственного управления (MPA), программа «Болашак»; Массачусетский технологический институт (MIT), Sloan Business School (2015–2016), магистр делового администрирования (MBA).

Трудовая деятельность: специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела долговых ценных бумаг АО «Альянс Банк» (2004–2006); ведущий трейдер Департамента ценных бумаг и торговли облигациями инвестиционного банка «Morgan Stanley», Лондон (2007); главный менеджер Департамента корпоративных финансов АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2007–2008); эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2008); директор Департамента казначейства АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2008–2009); заместитель председателя правления АО «Kazyna Capital Management» (2009–2010); член Совета директоров, независимый директор НПФ «Улар-Умит», ООИУПА «Жетысу» (2010–2011); заместитель председателя правления АО «Банк Развития Казахстана» (2010–2014); заместитель директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка РК (2014–2015); член Совета директоров АО «Национальная Инвестиционная Корпорация» (2014–2015); советник Премьер-министра РК, Канцелярия Премьер-министра РК (2016); вице-президент по финансам АО «НК «Қазақстан темір жолы» (04.2017–04.2019); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (04.2019–09.2020); заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2020–2022); первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2022); генеральный менеджер «Binance Kazakhstan» (10.2022–05.2024); министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2024–2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

Также в этот день родились:

33 года назад (1993–2018) родился ТЕН Денис Юрьевич — казахстанский фигурист, выступавший в одиночном разряде, один из немногих фигуристов-мужчин, исполнявших вращение бильман, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Фото: assembly.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахскую академию спорта и туризма (2014); обучался в бизнес-школе при Казахстанско-Британском техническом университете, осваивая степень MBA (магистра делового администрирования) по программе Oil and Gas.

Спортивные достижения: бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года (Сочи, 2014); серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию (2013), чемпион VII зимних Азиатских игр (2011); многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU; трехкратный чемпион Казахстана; член профессионального Президентского клуба «Астана». Первый казахстанский фигурист, завоевавший медаль на соревнованиях, проводимых ISU (золото на этапе юниорского Гран-при сезона 2008–2009 в Беларуси); первый в истории представитель Казахстана, выигравший медали чемпионата мира по фигурному катанию среди взрослых (2013) и Олимпийских игр (2014).

Награжден орденом «Құрмет» (2014), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); удостоен награды в номинации «Признанный миром Казахстан» на VI Республиканском форуме патриотов «Мой Казахстан», проходившем в Атырау (2013). Удостоен премии «Спортсмен года» в номинации «Прорыв года» Агентством Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (2014).