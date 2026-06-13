13 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день распространения информации об альбинизме

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/RES/69/170) от 18 декабря 2014 года. Начиная с 2015 года его решено отмечать ежегодно.

Альбинизм — это порок развития, который заключается во врожденном отсутствии пигмента меланина, придающего окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза. Он выражается в полном или частичном отсутствии пигментации. Задача Международного дня распространения информации об альбинизме — повышение осведомленности общественности об альбинизме, развенчание распространенных стереотипов, связанных с этим пороком развития, а также борьба с дискриминацией людей с альбинизмом.

СОБЫТИЯ

В 1994 году в целях более эффективного проведения государственной политики в области использования топливно-энергетического потенциала республики как важнейшего условия для ускоренного социально-экономического развития всех ее регионов Министерство энергетики и топливных ресурсов РК было разделено на Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство нефтяной и газовой промышленности.

В 1996 году ученому-энергетику, основателю энергетической науки страны, профессору, заслуженному деятелю науки Казахской ССР Чокину Шафику Чокиновичу (1912–2003) было присвоено высокое звание «Халық қаһарманы».

В 2011 году впервые в истории казахстанского спорта в Совет директоров Азиатской федерации тенниса вошел представитель Федерации тенниса Казахстана (ФТК), вице-президент ФТК Адиль Бурлибаев.

В 2011 году в Алматы стартовал I Казахстанский фестиваль анимационных фильмов «Ер-Төстік», который был организован для того, чтобы заострить внимание на проблемах развития анимации в Казахстане. Организатор — АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Цель фестиваля — принятие конкретных мер по совершенствованию законодательной базы, решение вопроса об определении и выделении квот для производства анимационных фильмов, активизация и продвижение молодых аниматоров, особенно из регионов, а также выход их картин на ведущие отечественные телеканалы.

В 2012 году в Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация факсимильного издания трехтомника Михаила Терентьева (1837–1909) «История завоевания Средней Азии с картами и планами», выпущенного впервые в 1906 году в Санкт-Петербурге. Это издание имеет колоссальную ценность для современного Казахстана, поскольку в нем максимально правдиво описаны история, культура, быт и другие аспекты жизни народов, населявших регион. Оригинал книги хранится в фонде редких книг и рукописей НАБ РК.

В 2013 году в столице Республики Узбекистан состоялась официальная церемония открытия нового здания Посольства Казахстана в Узбекистане, а также памятника Абаю в Ташкенте.

В 2014 году на территории биосферного заповедника Ист Веттерн Скарп в Йенчепинге (Швеция) прошло заседание Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в ходе которого совет включил во Всемирную сеть биосферных заповедников Государственный национальный природный парк «Катон-Карагай» и биосферную территорию «Акжайык».

В 2014 году в Стамбуле Казахстану в лице Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК был присвоен статус полноправного органа-партнера Европейского комитета по стандартизации (СЕН) и Европейского электротехнического комитета по стандартизации (СЕНЭЛЕК).

Президент СЕНЭЛЕК Торе Торндволд отметил, что Казахстан — первое государство, получившее статус органа-партнера СЕНЭЛЕК, и четвертое государство — орган-партнер СЕН.

В 2017 году в ходе строительства 3-километровой дороги к туристическому комплексу «Тау Самал» в Бериккаринском ущелье Жуалынского района Жамбылской области были найдены уникальные артефакты, которые в совокупности с материалами по погребальной обрядности позволяют датировать курганы II веком до нашей эры — V веком нашей эры.

В 2017 году казахстанский певец Димаш Кудайберген стал победителем конкурса 2017 MTV Global Chinese Music Awards в номинации «Лучший зарубежный популярный певец». Димаш был выдвинут в номинациях «Лучший зарубежный популярный певец» и «Самый популярный новый певец». В обеих номинациях он конкурировал с восемью известными китайскими эстрадными певцами.

В 2018 году после реставрационных работ самая древняя мечеть в Таразе эпохи раннего ислама получила статус уникального туристического объекта Жамбылской области.

Остатки древней мечети были обнаружены в 2006 году группой специалистов Института археологии имени А. Х. Маргулана при раскопках территории близ мавзолея Карахана. Строение было более 10 столетий назад перестроено из несторианского храма VII века в мечеть. В ходе археологических раскопок были обнаружены артефакты, относящиеся к ранней христианской религии несторианского толка. Находка уникальна тем, что позволяет определить точное время возникновения исламской культуры в ареале Центральной Азии.

В 2019 году в Малайзии состоялось официальное открытие офиса казахстанско-малайзийского Делового совета (КМДС).

В рамках мероприятия также состоялось очередное рабочее заседание КМДС, в ходе которого участники поделились опытом и мнениями о возможностях ведения бизнеса в Казахстане и Малайзии. Особый акцент был сделан на политике Казахстана, направленной на совершенствование финансовых инструментов поддержки бизнеса, защиту инвестиций и обеспечение благоприятных условий для отечественных и иностранных компаний.

В 2019 году в Казахстане было создано Агентство РК по противодействию коррупции, являющееся правоохранительным органом, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений.

В 2024 году в CTS заработал инновационный проект «Системы видеоаналитики в общественном транспорте Астаны». С момента пилотного запуска видеонаблюдения только на одном автобусе было выявлено более 2 тысяч случаев безбилетного проезда. В рамках пилотного этапа проекта на автобусе маршрута № 24 установлены камеры, роутеры и бортовой компьютер, позволяющие анализировать данные в режиме реального времени. Камеры, расположенные напротив каждой двери, подсчитывают вошедших пассажиров и сопоставляют данные об оплате. Это позволяет точно определять время и участки маршрута, где наблюдается наибольшее количество безбилетников.

В 2024 году на чемпионате мира по шахматам U-20 на высшую ступень пьедестала почета поднялся Казыбек Ногербек. В заключительном туре шахматист обыграл гроссмейстера из Армении Мамикона Гарибяна. В рамках мирового первенства Ногербек провел 11 туров, по итогам которых расположился на высшей строчке пьедестала почета. Ранее подобного успеха добивались Дармен Садвакасов (1998), Динара Садуакасова (2016) и Жансая Абдумалик (2017).

В 2025 году в аэропорту Астаны появился новый архитектурный объект — монумент LRT. Он установлен у первой станции легкого рельсового транспорта. Современный архитектурно-световой монумент символизирует движение, прогресс и гостеприимство. Композиция представляет собой непрерывный путь: линии устремлены вверх, что отражает движение вперед и развитие.