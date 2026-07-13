13 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1971) родился КАСЫМБЕКОВ Талгат Амангельдинович — заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента РК.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, филолог, преподаватель русского языка и литературы; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы; Национальную школу государственной политики (Казахстан), Школу государственной политики имени Ли Куан Ю (Сингапур), магистр государственного и местного управления.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры иностранных языков Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (1993-1998); главный специалист Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1998-2001); главный консультант, заместитель заведующего Отделом международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2001-2012); заведующий Отделом международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2012-2025).

На занимаемой должности — с января 2025 года.

49 лет назад (1977) родился ОЙШЫБАЕВ Кемелбек Бактыгулович — председатель правления АО «Агентство Хабар».

Фото: prdrive.kz

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, журналист; Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист; Geneva Business School (Швейцария), MBA.

Трудовая деятельность: корреспондент ТОО Информационное агентство «Интерфакс-Казахстан» (2000-2001); советник президента, исполнительный директор — директор департамента управления персоналом, первый заместитель генерального директора филиала «Дирекция корпоративных продаж», генеральный директор филиала «Дирекция корпоративных продаж» АО «Казахтелеком» (2001-2007); генеральный директор ТОО TNS-Phus (2007-2009); генеральный директор ТОО 2 Day Telekom (2009-2011); управляющий директор АО Altyntau Resources (2011-2014); заместитель генерального директора ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» по стратегической и коммерческой деятельности; по хозяйственным вопросам; по административной и коммерческой деятельности (2014-2015); первый заместитель генерального директора ТОО управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (2015-2016); исполняющий обязанности директора РГП «Служба центральных коммуникаций» (2016); председатель правления АО Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» (2016-2017); председатель Наблюдательного Совета ТОО Smartway Systems (2017-2019); председатель правления НАО Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» (2019-2020); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022).

45 лет назад (1981) родился УРМАНОВ Аслан Айткалиевич — управляющий директор РГП «Казаэронавинация».

Окончил Алматинский институт экономики и статистики (2002), специальность «Бухгалтерский учет и аудит»; Казахский институт правоведения и международных отношений (2007) специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: руководитель отдела государственных закупок Управления государственных закупок Павлодарской области; руководитель Управления государственных закупок Павлодарской области (08.2019-01.2023); руководитель маркетинговой службы АО «KEGOC» (01.2023-09.2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.