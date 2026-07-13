13 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День сотрудников органов национальной безопасности Казахстана

Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов национальной безопасности, которые являются составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета страны. Дата для праздника выбрана не случайно — в этот день в 1992 году Указом Президента Казахстана был образован Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Казахстане была образована самостоятельная спецслужба независимого государства — Комитет национальной безопасности.

В 1995 году вышло Постановление Президента Республики Казахстан «О сооружении в Алматы Монумента независимости». Был одобрен проект, разработанный авторской группой под руководством архитектора Республики Казахстан Шоты Уалиханова. Монумент решили установить в городе Алматы на площади Республики, на пересечении улиц Байсеитовой и Сатпаева.

Комплекс представляет собой целостное художественное произведение, синтезирующее архитектуру, скульптуры, тексты изречений выдающихся деятелей науки, культуры и государства. Экспозиция комплекса растянута горизонтально на 180 метров, центром которой является стела высотой 28 м, завершающаяся «золотым» человеком (высотой 6 м) — правителем, стоящим на крылатом барсе. Образы воина-правителя и барса символизируют твердую государственную власть на земле казахов.

В 2001 году в Алматы зарегистрировано представительство Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии. Деятельность организации связана с продвижением международных стандартов обращения с заключёнными, сокращением применения тюремного заключения, использованием конструктивных санкций, не связанных с лишением свободы и способствующих возвращению человека в общество и отменой смертной казни.

В 2007 году на здании бывшего Наркомхоза Караганды была установлена мемориальная доска памяти заслуженного шахтера Казахской ССР, государственного деятеля Файзуллы Сергазина.

Файзулла Сергазин (1910-1971) после окончания Московского горного института, Академии угольной промышленности долгие годы трудился на Карагандинском угольном бассейне. Работал на производстве, занимался научной работой и пропагандировал технические знания. За заслуги перед государством был награжден двумя орденами СССР, пятью медалями, пятью почетными грамотами Верховного Совета СССР, знаком «Шахтерская слава» II степени.

В 2009 году посольство Республики Казахстан стало почетным председателем международного фестиваля народов Востока в Венгрии.

Посольством РК была развернута тематическая фотовыставка о Казахстане, через яркие и колоритные фотоснимки многочисленные гости смогли ознакомиться с необычайной природой, политико-экономической и культурной жизнью нашей родины. Были распространены книги «Казахстанский путь», «Венграм о Казахстане», «Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия», изданные посольством на венгерском языке.

В 2017 году Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана впервые выпустил военных журналистов. В Казахстане ранее такой профессии не было. В 2015 году впервые был осуществлен набор студентов на военную кафедру для подготовки военных журналистов. За весь период обучения студенты изучили азы военной и экстремальной журналистики, основы международного гуманитарного права, а также основную военную терминологию.

В 2017 году копия «Золотого человека», домбра, личные вещи Жамбыла Жабаева, шлем Балпык бия и многие другие уникальные экспонаты были представлены в зале Национального военно-исторического музея Вооруженных сил РК в Астане.

В ходе выставки экскурсоводы рассказывали посетителям об экспонатах и их истории на казахском, русском и английском языках, отмечая самые интересные детали. Так, шлем Балпык бия, который он носил в боях в XVIII веке, несколько столетий бережно хранили его потомки и передали в дар музею в конце 1980-х годов. А вот портрет Жамбыла Жабаева, плетенный из ниток мулине, подарила акыну в 1930-х годах молодая и талантливая художница из Узбекистана.

В 2018 году в Усольском микрорайоне Павлодара был установлен бюст известного композитора и исполнительницы народных песен Майры Шамсутдиновой. Фигура Майры Шамсутдиновой, которая держит в руках гармонь, отлита из чистой бронзы. Высота памятника составляет 3,5 метра, весит бюст около 270 кг. Автором композиции стал известный скульптор Азат Баярлин, а заказчиком всего проекта — почетный гражданин Павлодара Куат Есимханов.

В 2020 году в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени столицы по всей стране была объявлена минута молчания. 8 июля в своем обращении народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому, мною принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии». 9 июля Глава Государства подписал распоряжение об объявлении дня общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.

В 2021 году впервые на шведском языке была издана книга казахского писателя, драматурга, первого лауреата Государственной премии независимой Республики Казахстан, автор более двадцати пьес Дулата Исабекова.

Перевел книгу на шведский язык академик, лауреат Нобелевской премии Бенгт Самуэльсон, автор многочисленных книг и научных работ, член Шведской королевской академии наук и Американской академии наук и искусств.

В 2021 году в Акмолинском областном музее Малика Габдуллина открылась передвижная выставка «Алты алаштың Жамбылы», посвященная 175-летию Жамбыла Жабаева.

Основной целью проведения мероприятия является пропаганда жизни и творчества выдающегося казахского поэта, акына, мастера устного народного творчества Жамбыла Жабаева, популяризация среди подрастающего поколения богатого духовного наследия Жамбыла Жабаева и фольклориста, академика, общественного деятеля, Героя Советского Союза Малика Габдуллина, патриотическое воспитание молодежи.

На выставке были представлены более 50 экспонатов, среди которых личные вещи Жамбыла Жабаева, шапаны, домбра, книги, картины и портреты с его изображением.

В 2022 году в десантно-штурмовой бригаде талдыкорганского гарнизона состоялось открытие бюста Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. В мероприятии также приняли участие глава Волоколамского городского округа Московской области России Михаил Сылка, представители администрации области Жетысу и города Талдыкоргана, командиры воинских частей, ветераны Вооруженных сил и войны в Афганистане.

В 2023 году состоялось торжественное открытие памятника Александру Невскому в Алматы. Монумент установили на территории собора, названного в его честь в Турксибском районе. Автор памятника - российский скульптор Салават Щербаков. Открытие памятника приурочили к 20-летию Православной Церкви Казахстана. На торжественном открытии присутствовали архипастыри и духовенство Православной Церкви Казахстана, представители государственной власти Республики Казахстан и Российской Федерации, дипломаты, общественные деятели, лидеры традиционных конфессий.

В 2024 году международные оперативно-тактические учения «Бірлестік-2024» прошли в Мангистауской области. В них участвовали военнослужащие Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В 2025 году казахстанская певица Алмагуль Батталиева завоевала Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025», набрав рекордные 137 баллов. В финале она покорила жюри исполнением песни «Вечность».