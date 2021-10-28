13 инвестпроектов реализуют в одном из районов Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - До 2025 года в Егиндыкольском районе Акмолинской области планируется реализовать 13 инвестиционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам выступившего на брифинге акима Егиндыкольского района Ерлана Мухамедина, для увеличения роста частных инвестиций в районе проведена работа по реализации нескольких сельскохозяйственных проектов.

Проект ТОО «Жер Ана» по строительству зернохранилища на 10 тысяч тонн с установкой сушильного оборудования в селе Егиндыколь, стоимость которого 320 млн тенге, позволил создать 10 рабочих мест.

ТОО «АСКОП» реализует проект по строительству свинокомплекса на 500 голов единовременного содержания в селе Егиндыколь. Его стоимость - 150 млн тенге. Реализацию проекта планируется завершить к концу ноября текущего года. Проект создаст 16 рабочих мест.

ТОО «АСКОП» осуществляет строительство молочно-товарной фермы на 150 голов КРС, стоимость проекта – 200 млн тенге. Реализация проекта - до ноября 2022 года. Планируется создать 10 рабочих мест.

ТОО «Ушаково Агро» строит три животноводческие фермы на 600 голов в селе Узынколь. Стоимость проекта - 25 млн тенге. Создано 12 рабочих мест.

«Разработан план мероприятий по реализации инвестиционных проектов. До 2025 года планируется осуществить 13 проектов на сумму свыше 1 млрд тенге», - добавил Е. Мухамедин.

По состоянию на 1 октября 2021 года численность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе составила 505 зарегистрированных субъектов.



