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    05:45, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    13 инвестпроектов реализуют в одном из районов Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - До 2025 года в Егиндыкольском районе Акмолинской области планируется реализовать 13 инвестиционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам выступившего на брифинге акима Егиндыкольского района Ерлана Мухамедина, для увеличения роста частных инвестиций в районе проведена работа по реализации нескольких сельскохозяйственных проектов.

    Проект ТОО «Жер Ана» по строительству зернохранилища на 10 тысяч тонн с установкой сушильного оборудования в селе Егиндыколь, стоимость которого 320 млн тенге, позволил создать 10 рабочих мест.

    ТОО «АСКОП» реализует проект по строительству свинокомплекса на 500 голов единовременного содержания в селе Егиндыколь. Его стоимость - 150 млн тенге. Реализацию проекта планируется завершить к концу ноября текущего года. Проект создаст 16 рабочих мест.

    ТОО «АСКОП» осуществляет строительство молочно-товарной фермы на 150 голов КРС, стоимость проекта – 200 млн тенге. Реализация проекта - до ноября 2022 года. Планируется создать 10 рабочих мест.

    ТОО «Ушаково Агро» строит три животноводческие фермы на 600 голов в селе Узынколь. Стоимость проекта - 25 млн тенге. Создано 12 рабочих мест.

    «Разработан план мероприятий по реализации инвестиционных проектов. До 2025 года планируется осуществить 13 проектов на сумму свыше 1 млрд тенге», - добавил Е. Мухамедин.

    По состоянию на 1 октября 2021 года численность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе составила 505 зарегистрированных субъектов.



    Теги:
    Регионы Казахстана Инвестпроекты Экономика Акмолинская область
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