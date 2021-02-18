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    21:30, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    13 иностранцев в ВКО выдворены за пределы РК

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области с 15 по 19 февраля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    «За два дня проведения ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены (ст. 517 КРКобАП) 87 иностранных граждан, из них 13 выдворены за пределы Республики Казахстан», - рассказал начальник УМС ДП Ербол Бекпаев.

    За несвоевременное уведомление органов полиции о пребывании иностранных граждан 94 казахстанца были привлечены к административной ответственности по ст.518 КРКобАП. Согласно пункту 4 статьи 6 Закона «О миграции населения» принимающие лица обязаны проинформировать органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.
    Отметим, что за осуществление трудовой деятельности иностранным гражданам без разрешения уполномоченного органа к административной ответственности были привлечены 8 работодателей.
    Так, сотрудниками миграционной службы выявлен факт незаконного привлечения иностранной рабочей силы, где физическое лицо незаконно привлек граждан Республики Узбекистан. За указанное нарушение привлечен к административной ответственности по ст.519 ч.1 КРКобАП в виде штрафа 30 МРП, иностранцы привлечены по ст.517 ч.5 КРКобАП в виде выдворения.
    Кроме того, зарегистрировано одно уголовное дело в городе Семее за организацию незаконной миграции. Криминальной полицией также задержано 8 преступников, граждан РК находящихся в розыске.
    В рамках ОПМ был урегулирован правовой статус 59 иностранцев.
    Напомним, что иностранцам, у которых сроки разрешенного пребывания истекли, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания и урегулировать свой правовой статус.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
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